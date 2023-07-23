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Предприятия по производству удобрений применяют современные технологии для снижения выбросов
Выступая на семинаре, Фунг Ха, генеральный секретарь и вице-председатель Вьетнамской ассоциации производителей удобрений, сказал, что около 2,5% от общего объема выбросов парниковых газов связаны с производством удобрения. Поэтому, чтобы сократить выбросы при производстве, производители удобрений приняли ряд мер, позволяющих значительно сократить выбросы углерода при производстве и повысить энергоэффективность. Соответственно, потребление энергии заводами по производству аммиака за последнее десятилетие снизилось более чем на 15%. Несколько компаний по производству удобрений выступили с инициативой по внедрению более экологичных методов производства удобрений, включая обеспечение процесса производства аммиака (процесс Габера-Боша) возобновляемыми источниками энергии. Другим решением является разработка специальных форм удобрений, таких как удобрения с медленным растворением, контролем растворимости, которые помогут увеличить поглощение удобрений растениями, одновременно снижая вред окружающей среде.
Наряду с производством, использование удобрений правильного типа, в нужном количестве, в нужное время и правильным способом также является эффективным решением для сокращения выбросов. Кроме того, использование метода микродозирования также способствует сокращению количества используемых удобрений и сокращению выбросов парниковых газов, отметил Фунг Ха.
Рассказывая о решениях, которые внедряет Акционерное общество по производству азотных удобрений Камау (PVCFC), Ле Хоанг Киет, представитель PVCFC, сказал, что компания сосредоточена на оптимизации эффективности использования приходного сырья, внедрении «зеленых» технологий в существующие производственные линии завода. Кроме того, PVCFC изучает технологии производства и технико-экономические обоснования проектов по производству промышленных газов (азот, аргон, зеленый водород) и пищевого CO2. Для разработки удобрений компания PVCFC разработала ряд комплексных питательных решений с технологией Bio-Coating, комплексной технологией Humate, биотехнологией и высокими технологиями, технологией медленного высвобождения удобрений (CRF) и SRF), технологией BioMix для разработки линий удобрений, которые приносят высокую эффективность сельскохозяйственного производства, повышение урожайности и устойчивости к вредителям и болезням, а также сокращение выбросов парниковых газов. Кроме того, PVCFC также строит карту питательных веществ почвы по экологическим регионам, интегрированную с системной базой данных в реальном времени, оцифровывая базу данных почвы и потребности в питательных веществах растений, чтобы способствовать повышению эффективности использования почвы, удобрений и сокращению выбросов парниковых газов.
Благодаря этим решениям компания PVCFC была удостоена звания «10% лучших заводов с самым низким энергопотреблением в мире» от ведущего европейского лицензиара Haldor Topsoe.
На семинаре представитель компании Supe Lam Thao также сообщил, что в целях сокращения выбросов парниковых газов предприятие изучает и подает заявку на получение лицензии на перечень удобрений, распространяемых во Вьетнаме, и организует производство для вывода на рынок многих продуктов удобрения, разработанных в соответствии с тенденцией чистых, безвредных для окружающей среды технологий, таких как минеральные органические удобрения, микробиологические органические удобрения, микробиологические неорганические удобрения.
Компания также исследовала и применила использование горячего газа, работающего на биомассе, для замены мазутных горелок FO для замены печей сушки NPK и угольных печей для сушки, чтобы помочь снизить производственные затраты и сократить выбросы CO2, а также сократить примерно 3.500 тонн мазута FO в год. Кроме того, компания использует пар и избыточное тепло на линиях по производству серной кислоты для запуска турбин для выработки электроэнергии в сумме 2 МВтч, что снижает потребление электроэнергии из национальной энергосистемы.
Фунг Ха сказал, что премьер-министр Фам Минь Тьинь обязался свести чистые выбросы к нулю к 2050 году. Таким образом, резкое изменение осведомленности о производстве и использовании удобрений поможет сократить выбросы парниковых газов и перейти к более экологичному сельскому хозяйству.