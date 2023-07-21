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Предприятия получают выгоду благодаря росту цен на рис
Многие предприятия получают выгоду
По словам Буй Тхи Тхань Тама, заместителя председателя Вьетнамской продовольственной ассоциации, в 2022 и 2023 годах у Вьетнама есть ряд возмножностей для экспорта риса. За первые 6 месяцев года Вьетнам экспортировал 4,27 млн. тонн на сумму 2,3 млрд. долл. США.
В настоящее время Вьетнам имеет много возможностей для экспорта риса.
Филиппины продолжают оставаться крупнейшим импортером вьетнамского риса. Китай занимает второе место по импорту вьетнамского риса. Недавно Индонезия объявила тендер по закупке 300 000 тонн риса, что способствует расширению экспорта вьетнамского риса и росту цен на него.
По данным Министерства промышленности и торговли в середине июля поставки риса постоянно увеличивается. Только за первые 2 торговые сессии недели экспортная цена вьетнамского риса выросла на 15 долларов США за тонну.
Ожидается, что цены на рис резко вырастут к концу 2023 года
Комментируя цены на вьетнамский рис до конца года, экономист Хоанг Тхи Ван из Института экономики и финансов сказала, что объем риса, экспортируемого Индией, Пакистаном и Таиландом в этом году, может быть, снизится из-за засухи, вызванной течением Эль-Ниньо. Ожидается, что экспорт риса Вьетнама в 2023 году может по-прежнему превышать 7 млн. тонн.
Чтобы сохранить возможности для экспорта риса, доктор наук Нгуен Тхи Куинь Хоа из Института стратегических и политических исследований предложила ряд решений.
Во-первых, необходимо совершенствовать институты и политику для продвижения экспорта и расширения рынков. Компетентные органы должны контролировать и совершенствовать механизм управления экспортом риса в соответствии с ситуацией на внутреннем и международном рынках, обеспечивая эффективность экспорта и национальную продовольственную безопасность.
Во-вторых, необходимо сосредоточиться на развитии качества риса. В частности, необходимо создавать благоприятные условия для исследования и выбора высокоурожайных, высококачественных сортов риса, таких как ароматный рис, круглозерный рис, клейкий рис и некоторые другие местные сорта риса.. Кроме того, необходимо активизировать мероприятия по содействию торговле; инвестировать в модернизацию инфраструктуры и систем логистики для экспорта риса; развивать цифровую инфраструктуру и электронную коммерциию; повышать роль и потенциал частного сектора в сфере экспорта риса.