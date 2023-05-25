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Предприятия и фермеры еще не получили выгоду от недавнего повышения цен на кофе

За последний месяц в провинциях Центрального нагорья, которые считаются "кофейной столицей" страны, цена на кофейные зерна постоянно росла, достигнув отметки 60.000 донгов (2,55 доллара США) за килограмм, самой высокой за последние 15 лет.
  Иллюстративное изображение (Фото: vneconomy.vn)  
За последний месяц в провинциях Центрального нагорья, которые считаются "кофейной столицей" страны, цена на кофейные зерна постоянно растет, достигнув отметки 60.000 донгов (2,55 доллара США) за килограмм, самой высокой за последние 15 лет.

По данным Департамента промышленности и торговли провинции Даклакк и экспортеров кофе, на рынок оказал сильное влияние закон спроса и предложения.

Вьетнам занимает ведущее место в мире по производству кофе робуста. Однако, хотя спрос на этот сорт кофе в последние годы вырос, производство во Вьетнаме сокращается примерно на 10-15%, что приводит к дефициту предложения.

Кроме того, текущая инфляция привела к росту цен на сырье и топливо, особенно на сельскохозяйственное сырье, в два-три раза, что привело к росту затрат на производство и переработку кофе, а также отпускных цен.

Департамент промышленности и торговли провинции Даклак сообщил, что за первые четыре месяца 2023 года этот населенный пункт экспортировал около 165.000 тонн кофейных зерен, что соответствует показателям аналогичного периода предыдущих лет. Высокая цена на кофе приводит к увеличению экспортного оборота. Однако местные фермеры и предприятия еще не извлекли большой выгоды из этого роста.

Заместитель директора провинциального Департамента промышленности и торговли Хуинь Нгок Зыонг отметил, что местные кофейные предприятия все еще слабы с точки зрения капитала, человеческих ресурсов, а их способность участвовать в крупных рынках остается ограниченной, и связи между ними невелики.

В ближайшее время сектор промышленности и торговли предпримет шаги, чтобы помочь устранить ограничения, с которыми сталкивается бизнес. Кроме того, провинция продолжит поощрять диверсификацию продукции и глубокую переработку, создавать условия для доступа бизнеса к кредитам и сосредоточится на повышении роли соответствующих ассоциаций.

ВИА/ИЖВ

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