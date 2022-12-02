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Предприятия должны отдать самый большой приоритет выполнению обязательств по облигациям
Заместитель министра строительства Вьетнама Нгуен Ван Шинь сообщил, что за прошедшее время на рынке недвижимости произошли большие изменения и возник ряд проблем, связанных с рыночным предложением и его тенденцией к уменьшению, снижению количества сделок с недвижимостью и ликвидности. Некоторые предприятия в области недвижимости были вынуждены приостановить свою работу в связи с проектами домов, что привело к временным увольнениям работников.
Именно поэтому правительство и премьер-министр Вьетнама своевременно дали указания, решив создать рабочую группу для оказания предприятиям помощи в преодолении трудностей на рынке недвижимости. В состав рабочей группы входят руководители Министерства строительства, Министерства финансов, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства общественной безопасности и Государственного банка Вьетнама.
Говоря о нынешних проблемах облигаций, заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи отметил, что на рынке корпоративных облигаций, особенно частных облигаций, существуют многочисленные трудности. Что касается объема выпуска облигаций, то по состоянию на 25 ноября были выпущены облигации на сумму только 331 трлн. вьетнамских донгов (примерно 13,5 млрдю долл. США), что на 31,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние кварталы объем выпуска облигаций имеет тенденцию к постепенному уменьшению.
Что касается мер по стабилизации и развитию рынка корпоративных облигаций, при этом важным вопросом является обеспечение интересов инвесторов, то заместитель министра Нгуен Дык Чи сообщил, что правительство Вьетнама приняло постановление №65 о повышении открытости и прозрачности рынка, решении существующих проблем и защите интересов инвесторов. Однако за прошедшее время на рынке произошли большие изменения. Для адаптации к новым условиям премьер-министр Вьетнама потребовал тщательно проверить и немедленно выполнить необходимые дополнения, внесенные в данное постановление.
Министерство финансов Вьетнама разослало письмо в адрес предприятий, выпускающих облигации, требуя от них отдать самый большой приоритет выполнению взятых на себя обязательств перед инвесторами.