Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Предприятия города Хошимин не отстают от темпов роста

Благодаря высоким экономическим результатам первого полугодия этого года многие предприятия Хошимина рассчитывают не отставать от темпов роста и в ближайшие месяцы ускорить свою производственную и деловую деятельность. Благодаря высоким экономическим результатам первого полугодия этого года многие предприятия Хошимина рассчитывают не отставать от темпов роста и в ближайшие месяцы ускорить свою производственную и деловую деятельность.

По данным городского статистического управления, за этот период общий объем розничных продаж товаров вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, доходы от услуг размещения и питания увеличились на 36,2%. В частности, число иностранных туристов, посетивших город за тот же период, увеличилось в три раза, что способствовало увеличению внутреннего спроса и экономическому росту.

Индекс промышленного производства (ИПП) в июне вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В январе-июне ИПП увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование тенденций деловой активности предприятий обрабатывающей промышленности Хошимина также показало улучшение производственно-деловую деятельности во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим. В частности, 19,3% предприятий оценили свою производственно- деловую ситуацию как лучшую, 34,1% - как стабильную и 46,6% - как более сложную.

Наиболее оптимистично настроены государственные предприятия: 66,7% респондентов отметили, что их деятельность стала лучше и остается стабильной. В то же время на предприятиях с иностранными инвестициями и негосударственных предприятиях эти показатели составляют 56,2% и 50,3% соответственно.

На третий квартал 26,4% респондентов прогнозируют, что их производство и бизнес будут лучше, 35,1% - стабильнее, а 38,5% - сложнее.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года

Вечером 11 июля, по информации Министерства образования и подготовки кадров, все 6 вьетнамских школьников, участвовавших в Международной математической олимпиаде 2023 года, завоевали медали (в том числе 2 золотые медали, 2 серебряные и 2 бронзовые медали).
ПОДРОБНЕЕ

Top