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Предприятия города Хошимин не отстают от темпов роста
По данным городского статистического управления, за этот период общий объем розничных продаж товаров вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, доходы от услуг размещения и питания увеличились на 36,2%. В частности, число иностранных туристов, посетивших город за тот же период, увеличилось в три раза, что способствовало увеличению внутреннего спроса и экономическому росту.
Индекс промышленного производства (ИПП) в июне вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В январе-июне ИПП увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исследование тенденций деловой активности предприятий обрабатывающей промышленности Хошимина также показало улучшение производственно-деловую деятельности во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим. В частности, 19,3% предприятий оценили свою производственно- деловую ситуацию как лучшую, 34,1% - как стабильную и 46,6% - как более сложную.
Наиболее оптимистично настроены государственные предприятия: 66,7% респондентов отметили, что их деятельность стала лучше и остается стабильной. В то же время на предприятиях с иностранными инвестициями и негосударственных предприятиях эти показатели составляют 56,2% и 50,3% соответственно.
На третий квартал 26,4% респондентов прогнозируют, что их производство и бизнес будут лучше, 35,1% - стабильнее, а 38,5% - сложнее.