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Предприятия города Хошимин в ладу с динамикой роста
По данным Бюро статистики города Хошимин, за первые 6 месяцев 2023 года розничные продажи товаров в городе выросли на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка услуг размещения и общественного питания выросли на 36,2%. Особенно, приток международных туристов в город за тот же период увеличился в 3 раза, что способствовало повышению внутреннего спроса и экономическому росту.
Общеотраслевой индекс производства (IIP) за первые 6 месяцев 2023 года в Хошимине вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые 6 месяцев 2023 года индекс IIP в городе вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается промышленности II категории, то в 17из 30 секторов есть показатели промышленного производства - за первые 6 месяцев 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом. Также имеют высокий рост такие секторы как: производство автомобилей, другие виды транспорта, производство изделий из каучука и пластика, другие перерабатывающие и обрабатывающие промышленности...
На предприятии в городе Хошимин как Ювелирное Акционерное Общество Phú Nhuận (PNJ), в настоящее время предприятие выполнило 50,1% годового плана по прибыли и разработало систему из 376 независимых магазинов. Этот результат достигается за счет того, что PNJ постоянно диверсифицирует бизнес-стратегии и эффективные рыночные доступы, сохраняя таким образом долю рынка и контролируя более низкие уровни, чем на общем рынке.
Чан Фыонг Нгок Тхао, заместитель председателя правления и председатель комитета ESG Ювелирного Акционерного Общества Phú Nhuận, поделилась, что стратегия ESG (окружающая среда - социальное управление) интегрирована в общую стратегию развития компании. Эта стратегия помогла PNJ повысить конкурентоспособность, привлечь инвесторов, укрепить международное торговое сотрудничество и встать на путь устойчивого развития.
В отчете рассматриваются бизнес-тенденции промышленных предприятий по переработке и производству в городе Хошимин. Кроме того, отчет также показал, что деловая активность во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2023 года значительно улучшилась. В частности, 19,3% предприятий оценили ситуацию с производством и бизнесом в лучшую сторону 34,1% - как стабильную, а 46,6% - как более сложную.
Среди них, сектор государственных предприятий наиболее оптимистичен: 66,7% предприятий утверждают, что дела идут хорошо и остаются стабильными; соотношение в секторе бизнеса с иностранным и негосударственным капиталом составляет 56,2% и 50,3% соответственно.
Представитель Бюро статистики Хощимин добавил, что результаты опроса по прогнозу ситуации в третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года также указывают на то, что 26,4% предприятий оценили ситуацию, изменившуюся в лучшую сторону, 35,1% предприятий стабилизировались и 38,5% приобрели более сложный характер. В частности, 74,4% государственных предприятий положительно оценивают деловую ситуацию в третьем квартале 2023 года, доля в регионах с иностранным и негосударственным капиталом составляет 65,1% и 58,1% соответственно.
Со стороны бизнес-сообщества, иностранных инвесторов, результаты опроса немецкого бизнеса во Вьетнаме (AHK world business outlook - весна 2023), проведенного Немецкой торгово-промышленной палатой (AHK Vietnam), показали, что сообщество с оптимизмом смотрит на возможности развития бизнеса, а также выражает позитивные ожидания, что экономический рост будет выше, чем осенью 2022 года. В частности, 91% опрошенных немецких инвесторов хотели продолжать инвестировать или расширять свой бизнес во Вьетнаме, и около 40% из них планировали пополнить штат сотрудников в ближайшие 12 месяцев.
Немецкое деловое сообщество заявило, что, благодаря быстрой реализации планов действий правительства и макроэкономической стабильности, Вьетнам, в том числе и город Хошимин сохранил темпы экономического роста. Однако в краткосрочной перспективе немецкое деловое сообщество сохраняет осторожность из-за некоторых геополитических проблем, таких как инфляция, тенденция к раздельному подчинению крупных экономик и растущее политическое влияние на производственную цепочку поставок.
Учитывая текущие условия, немецкое деловое сообщество ожидает восстановления вьетнамской экономики в среднесрочной перспективе. В то же время этот рост будет обусловлен Соглашением о свободной торговле (FTA), особенно Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
Более того, наблюдается глобальная тенденция перемещения и диверсификации производственных цепочек в некоторые высококонкурентные производственные центры в Юго-Восточной Азии и зеленые инвестиционные потоки капитала. Согласно отчету AHK Vietnam, 57% немецких инвесторов во Вьетнаме уделяют приоритетное внимание диверсификации своих цепочек поставок, из которых Вьетнам является лучшим выбором, за ним следуют Малайзия и Таиланд.
С точки зрения организатора международной выставки, генеральный директор Informa Markets Vietnam, оценил, помимо запроса машин, оборудования, комплектующих, технологий, но также отметил, что вьетнамские предприятия также получают техническую информацию об экологичном производстве и зеленых технологиях в соответствии с текущими тенденциями рынка. Для машиностроительной промышленности машиностроение как раз и является основой отрасли, поэтому многие отрасли обрабатывающей промышленности вряд ли смогут функционировать без её поддержки.