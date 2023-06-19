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Предложены стимулы для самостоятельного потребления солнечной энергии на крыше

Неограниченная мощность, освобождение от лицензии на электроэнергетическую деятельность, освобождение и снижение налогов, кредиты ... вот некоторые стимулы для самостоятельного потребления солнечной энергии на крыше.
  Министерство промышленности и торговли предлагает множество стимулов для самостоятельного потребления солнечной энергии на крыше. Фото: газеты Công Thương  
Следуя указанию правительства, Министерство промышленности и торговли разработало проект для направления премьер-министру механизма поощрения развития солнечной энергии на крышах, применяемого для домов, офисов и штаб-квартир предприятий без коммерческой продажи электроэнергии другим организациям или физическим лицам.

Согласно предложению, при инвестировании в развитие и использование солнечной энергии на крышах инвесторы освобождаются от лицензий на деятельность в области электроэнергии, свидетельств о регистрации бизнеса в области электроэнергии, получат приоритетное выделение бюджета, освобождаются от налогов и сборов, получат льготные кредиты...

В проекте также указывается, что Госбанком предусмотрены меры по снижению процентной ставки по кредитам, или оформит кредитный пакет для Севера со льготной процентной ставкой, Министерство финансов уделяет первоочередное внимание бюджетному выделению на поддержку развития солнечных панелей, устанавливаемых на крышах офисов, исследует вопросы освобождения и снижения налогов и сборов.

Механизмы стимулирования, предложенные Минпромторгом, направлены на поэтапную реализацию утвержденного Премьер-министром Генерального плана электроэнергетики VIII, в соответствии с которым к 2030 году 50% офисных зданий и 50% жилых домов используют солнечную энергию на крыше (без продажи электроэнергии в национальную систему электроснабжения).

В проекте также четко указаны обязанности министерств, секторов, населенных пунктов, Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN), организаций и частных лиц, инвестирующих и использующих солнечную энергосистему на крыше. Например, Министерство природных ресурсов и окружающей среды отвечает за руководство обращением с материалами, оборудованием и отходами, образующимися солнечными энергетическими панелями на крышах, во время строительства, эксплуатации. EVN отвечает за разработку пропагандистской программы для людей и офисов по установке системы солнечных панелей на крыше, чтобы к 2030 году 50% офисных зданий и 50% домов использовали солнечную энергию на крышах для собственного потребления.

Организации и частные лица, инвестирующие в солнечную энергосистему на крыше и использующие ее, несут ответственность за обеспечение соблюдения правил электробезопасности, противопожарных и противовзрывных правил, предоставление информации о мощности солнечной энергосистемы на крыше народным комитетам провинций, городов централизованного управления или назначенным специализированным учреждениям перед установкой.

ВИА/ИЖВ

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