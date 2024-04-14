НОВОСТИ
Предложены решения для утилизации электронных отходов
Несмотря на растущий объем электронных отходов, возможности Вьетнама по их утилизации и переработке остаются недостаточными. Национальный уровень переработки составляет менее 10%, при этом в стране насчитывается около 70 небольших лицензированных перерабатывающих предприятий, каждое из которых, как правило, имеет производительность 0,25-30 тонн в день. Нынешние усилия в основном направлены на переработку таких распространенных материалов, как железо, медь, свинец, олово и пластик, при этом возможности для извлечения ценных драгоценных металлов, часто содержащихся в компонентах электронных отходов, отсутствуют.
Согласно Закону об охране окружающей среды 2020 года, с 1 февраля 2025 года производители и импортеры должны перерабатывать электронные отходы, включая планшеты, ноутбуки, настольные компьютеры и мобильные телефоны, в соответствии с обязательными пропорциями и спецификациями.
Для эффективного решения этой задачи заместитель директора Центра науки, технологий и окружающей среды Нгуен Дык Куанг предложил поощрять создание частных систем сбора отходов и развивать стандартизированные предприятия по демонтажу и сортировке электронных отходов.
Ле Тхи Нгок Данг, представитель Вьетнамской ассоциации по переработке отходов, считает, что Вьетнаму необходимо создать современные крупные заводы по переработке электронных отходов, способные извлекать драгоценные металлы. Кроме того, необходимо перевести неформальную переработку на контролируемый сбор и сортировку.
Программа Vietnam Recycles, запущенная в 2015 году, является первой инициативой по бесплатному сбору электронных отходов во Вьетнаме и включает в себя 10 пунктов сбора в Ханое и Хошимине.
Принося электронные отходы в пункты сбора, граждане могут использовать свои смартфоны для сканирования QR-кода, напечатанного на контейнере, и заполнить регистрационную форму в соответствии с инструкциями, чтобы заработать баллы. Когда баллов накопится достаточно, они смогут обменять их на зеленые награды.