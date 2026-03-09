Предложено снизить импортную пошлину на бензин и нефтепродукты до 0% для стабилизации поставок

Поставка топлива на одной из АЗС в Ханое для удовлетворения рыночного спроса. 8 марта, утро (Фото: ВИА)

Согласно материалам, направленным на рассмотрение Министерству юстиции, Министерство финансов сообщило, что в настоящее время разрабатывает проект постановления о внесении изменений в ставки режима набольшего благоприятствования (РНБ) на некоторые виды нефтепродуктов и сырья для производства бензина и топлива.

Эти изменения предполагается внести в Тариф льготных импортных пошлин, утверждённый вместе с Постановлением правительства № 26/2023/NĐ-CP от 31 мая 2023 года о тарифах льготных экспортных и импортных пошлин, перечне товаров, а также о ставках абсолютных, смешанных пошлин и импортных пошлин вне тарифных квот.

Министерство финансов отмечает, что мировая ситуация остаётся нестабильной, особенно на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, которые вызывают значительные колебания цен на энергоносители, прежде всего на нефть и газ. Наблюдаются признаки перебоев в глобальных поставках нефтепродуктов, что ведёт к росту цен на сырую нефть. Эти факторы оказывают влияние и на внутренний рынок топлива во Вьетнаме. В связи с этим корректировка импортных пошлин рассматривается как одно из решений для стабилизации поставок и обеспечения национальной энергетической безопасности.

По оценке Министерства финансов, конфликт между США, Израилем и Ираном серьёзно влияет на ситуацию на мировом и вьетнамском рынке нефтепродуктов.

В частности, блокирование Ормузского пролива приводит к тому, что около 20 млн баррелей сырой нефти в сутки из региона Ближнего Востока не могут быть доставлены на нефтеперерабатывающие заводы, особенно в странах Азии. В настоящее время основная часть нефтепродуктов, импортируемых во Вьетнам, поступает из стран АСЕАН и Республики Корея, при этом ставка пошлины по обязательствам в рамках соглашений о свободной торговле в основном составляет 0%.

Однако в условиях текущей мировой ситуации закупки готового бензина в этих регионах также могут столкнуться с трудностями. Если такая ситуация сохранится, внутренние поставки могут оказаться под угрозой, что создаст неблагоприятные условия для обеспечения стабильности снабжения и цен на топливо во Вьетнаме.

В связи с этим Министерство промышленности и торговли предложило снизить ставку импортной пошлины РНБ на бензин и нефтепродукты до 0% и направило соответствующее предложение в Министерство финансов для включения в проект постановления. Предлагаемый срок применения данной меры — до 30 апреля 2026 года.

Также предлагается снизить ставку импортной пошлины РНБ с 7% до 0% на такие виды топлива, как дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и керосин.

Кроме того, для некоторых нефтехимических сырьевых материалов, включая ксилол, конденсат и параксилол (P-ксилол), предлагается снизить пошлину с 3% до 0%, а для других циклических углеводородов — с 2% до 0%.

По расчётам разработчиков проекта, если новые ставки пошлин будут применяться исходя из объёма импорта 2025 года, доходы государственного бюджета могут сократиться примерно на 1,024 трлн донгов.