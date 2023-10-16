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Предложено больше специальных механизмов для ускорения национальных целевых программ

Предложено больше специальных механизмов для ускорения национальных целевых программ По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунга, правительство предложило Национальному собранию разрешить применение дополнительных специальных механизмов для устранения трудностей и препятствий, стоящих на пути реализации национальных целевых программ, что позволит ускорить их выполнение в ближайшие годы.

Три реализуемые национальные целевые программы направлены на социально-экономическое развитие этнических меньшинств и горных районов, устойчивое снижение уровня бедности и строительство сельских районов нового типа.

Министр Нгуен Чи Зунг отметил, что выделение и использование ресурсов для реализации программ происходило медленно как на центральном, так и на местном уровнях из-за ряда трудностей.

По данным министерства планирования и инвестиций, по состоянию на июнь 2023 г. на реализацию трех программ было выделено более 1,31 трлн. донгов (53,56 млн. долл. США), что составило лишь 5,33% от плана на год.
Наряду с повышением роли партийных комитетов и администраций всех уровней в руководстве, управлении и контроле реализации программ, он подчеркнул необходимость усиления информирования о политике партии и государства в отношении реализации программ, а также пересмотра и завершения разработки механизмов и политики, связанных с управлением и реализацией программ.

Министр указал на необходимость завершения создания национальной базы данных по контролю и оценке хода реализации программ на всех уровнях.

Министр планирования и инвестиций отметил значимость программ и усилия, прилагаемые администрациями от центрального до местного уровней в процесс их реализации.

Однако он сказал, что работа столкнулась с рядом таких трудностей, как несоответствие некоторых стратегий реальности, отсутствие правовых основ для реализации некоторых стратегий.
Он также добавил, что выделение и использование ресурсов для реализации программ как на центральном, так и на местном уровнях по-прежнему идет медленно.

Ранее, премьер-министра Фам Минь Тьинь провел всенациональную онлайн-конференцию, посвященную ускорению освоения государственного капитала и реализации трех национальных целевых программ.

Глава правительства поручил рабочим группам министерств, ведомств и местностей регулярно и эффективно проводить проверки, усиливать контроль за выполнением задач, а также своевременно и действенно устранять трудности и препятствия в целях содействия прогрессу освоения государственного капитала.

ВИА/ИЖВ

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