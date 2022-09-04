Предложение о постепенном переходе авиасредств, работающих на ископаемом топливе, на электричество

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Администрация гражданской авиации Вьетнама сказала, что она собирает мнения по проекту Циркуляра, регламентирующего охрану окружающей среды в деятельности гражданской авиации. Это Циркуляр применяется к организациям и частным лицам, участвующим в деятельности гражданской авиации во Вьетнаме. Примечательно, что проект предусматривает, что все предприятия, работающие в авиационной отрасли, должны иметь план перехода средств, работающих на ископаемом топливе, на электричество.

По данным Администрация гражданской авиации Вьетнама, проект циркуляра после его выпуска заменит Циркуляр № 53/2012/TT-BGTVT от 25 декабря 2012 года министра транспорта о правилах охраны окружающей среды во Вьетнаме в работе гражданской авиации.

Примечательно, что в рассматриваемом проекте Циркуляра был добавлен ряд нового содержания по сравнению с текущими правилами, такого как аэропорты и операторы аэропортов обязаны создавать систему экологического менеджмента (EMS), вместо поощрения исследований и инвестиций для применения этой системы.

Система экологического контроля (EMS) представляет собой набор принципов управления, которые определяют, оценивают, отслеживают и минимизируют негативное воздействие деятельности организации на окружающую среду. Система EMS приносит пользу организации, обеспечивая систематический подход к оценке и контролю текущей деятельности, повышая осведомленность об окружающей среде и соблюдение соответствующих правил. Наряду с этим она защищает окружающую среду, предотвращая или минимизируя негативное воздействие на окружающую среду, усиливая экологический контроль.

Проект Циркуляра также добавляет правила, касающиеся защиты окружающей среды в аэропортах и на аэродромах. В статье 6 проекта говорится: «Предприятия и компании аэропортов, оказывающие специализированное авиационное обслуживание в аэропортах и на аэродромах, обязаны проводить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с законом об охране окружающей среды».

Параллельно с этим «предприятия и компании аэропортов, оказывающие специализированные авиационные услуги в аэропортах и на аэродромах, должны получить экологическую лицензию или зарегистрироваться для охраны окружающей среды в соответствии с законом об охране окружающей среды», - говорится в проекте.

Что касается технической инфраструктуры для охраны окружающей среды в аэропортах и на аэродромах, проект был дополнен системой сбора и отвода дождевой воды; звуконепроницаемые стены должны снижать шум в зоне испытаний авиационных двигателей, а площадь зеленых насаждений должна обеспечивать условия, установленные законом о строительстве.

Что касается управления шумом в аэропортах и на аэродромах, то в проекте добавлены положения, согласно которым эксплуатанты воздушных судов несут ответственность за оптимизацию времени вылета и взлета с целью сведения к минимуму времени запуска воздушного судна, ожидания на стоянке, рулежной дорожке, взлетно-посадочной полосе.

Предприятия, предоставляющие услуги по обеспечению выполнения полетов, несут ответственность за оптимизацию маршрутов и режимов полетов для ограничения времени полета, особенно минимизации полетов воздушных судов в густонаселенных районах.

Наряду с этим, проект также добавляет новые правила использования экологически чистого топлива для транспортных средств и оборудования в аэропортах и на аэродромах.

Администрация гражданской авиации Вьетнама также необходимо завершить политику приоритетного развития инфраструктуры и планирования системы зарядных станций для наземных транспортных средств.

Администрация гражданской авиации Вьетнама, предприятия, работающие в аэропортах и на аэродромах, несут ответственность за цифровую трансформацию, обслуживание транспортных средств, использование энергии, потребление топлива и выбросы в авиационной отрасли с 2025 года.

Проект также поощряет новые инвестиции в транспортные средства, работающие в аэропортах и на аэродромах, использующие электроэнергию или другую «зеленую» и чистую энергию.

Известно, что статья 19 проекта Циркуляра об охране окружающей среды при деятельности гражданской авиации гласит: «Соответственно, все предприятия, работающие в авиационной отрасли, должны иметь план по переходу авиасредств, работающих на ископаемом топливе, на электричество. Администрация гражданской авиации Вьетнама отвечает за рассмотрение и корректировку планов развития авиационной инфраструктуры, чтобы они соответствовали транспортным средствам, использующим экологически чистую энергию и новые технологии».



