Предлагают рассмотреть возможность строительства железнодорожной магистрали «Вьетнам-Лаос»

На днях акционерное общество «Группа Деока» совместно с лаосской компанией Petroleum Trading Lao Public (PetroTrade) отправило в адрес Министерства транспорта и путей сообщения Вьетнама служебное письмо относительно разработки проекта строительства железнодорожной магистрали «Вьетнам-Лаос» на участке Вунганг-Танап-Мазя в форме государственно-частного партнерства.

Иллюстративное изображение (Источник: ВИА)

Так, АО «Группа Деока» и компания Petroleum Trading Lao Public обратились к Министерству транспорта и путей сообщения Вьетнама с просьбой рассмотреть и одобрить предложение о разработке и реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Вьетнам-Лаос» на участке Вунганг-Танап-Музя» в форме государственно-частного партнерства в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 27 Закона Вьетнама об инвестициях.

Обе компании совместно обязуются выделить достаточные средства для разработки проекта, который будет представляться компетентным органам на рассмотрение и утверждение в соответствии с Законом об инвестициях, а также будут нести все расходы и риски, если предложение о разработке и реализации проекта не будет одобрено.

Участок железной дороги «Вунганг-Танап-Музя» входит в состав железнодорожной магистрали, соединяющей Вьентьян (Лаос) и Вунганг (Вьетнам), в рамках плана развития железнодорожной сети на период 2021-2030 годов с целевым видением до 2050 года, утвержденного в соответствии с постановлением Премьер-министра Вьетнама от 19 октября 2021 года №1769/QD-TTg «О дорожной карте реализации инвестиционного проекта до 2023 года».

Это важный подпроект, входящий в состав совокупного проекта строительства железнодорожной магистрали «Вьетнам-Лаос». Он является одним из приоритетов правительств Вьетнама и Лаоса, о которых говорится при выполнении договоренностей по развитию экономики и инфраструктуры, достигнутых на высоком уровне между двумя правящими партиями и двумя государствами.

Общая протяженность участка «Вунганг-Танап-Музя» железнодорожной магистрали «Вьетнам-Лаос» составляет примерно 103 километра. На нем будут расположены восемь станций: одна главная и семь промежуточных. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается почти в 27,485 трлн вьетнамских донгов ($1,154 млрд).

Ранее, АО «Группа Деока» и компания Petroleum Trading Lao Public подписали договор о совместной реализации проекта строительства железнодорожной магистрали, соединяющей Вьентьян (Лаос) и Вунганг (вьетнамская провинция Хатинь).

В настоящее время АО «Группа Деока» является инвестором и генеральным подрядчиком в области транспортной инфрастуктуры во Вьетнаме. В свою очередь, Petroleum Trading Lao Public является ведущей нефтяной компанией в Лаосе, а также стратегическим партнером лаосского правительства в области инвестиций, развития, строительства и управления важными инфраструктурными и логистическими проектами в этой стране./.