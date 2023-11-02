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Предлагается открыть два центра протонной терапии в Ханое и Хошимине
Подчеркнув необходимость и большое значение добрачного медицинского обследования, депутат Нгуен Чи Тхык города Хошимин отметил, что добрачное медобследование направлено на выявление заболеваний, особенно генетических, и является проявлением ответственности перед своей половиной.
Однако в Законе Вьетнама о браке и семье от 2014 года и в Постановление Правительства Вьетнама №123/2015/ND-CP не требуется прохождение добрачного медицинского осмотра. Поэтому депутат Нгуен Чи Тхык предложил ввести правила обязательного добрачного медицинского обследования, а также провести политику поддержки женщин в отдаленных районах страны и малоимущих.
Что касается увеличения количества людей, страдающих раком, то депутат Нгуен Чи Тхык со ссылкой на данные Международного союза по борьбе с раком сказал, что в 2020 году во Вьетнаме было зафиксировано более 182 000 новых случаев рака, 60% из которых были показаны для проведения лучевой терапии. Но на почти 100-миллионное население Вьетнама имеется всего 84 обычных аппарата для проведения лучевой терапии, что удовлетворяет потребности населения примерно на 60-70%, однако, в стране нет ни одного аппарата для проведения протонной лучевой терапии, которая на сегодняшний день является самым передовым методом облучения. Поэтому депутат обратился к Правительству Вьетнама с просьбой открыть два центра протонной терапии в Ханое и Хошимине для повышения качества медицинского обслуживания.
В ходе дискуссии депутат Нгуен Тхи Тху Зунг провинции Тхайбинь подняла вопрос о подготовке медицинских работников в целях удовлетворения спроса на охрану здоровья человека. По ее словам, в последние 10 лет во Вьетнаме увеличилось количество учреждений по подготовке медицинских кадров. Тем не менее, также существуют многие недостатки и вызовы в этих учреждениях. Однако и эти учебные заведения имеют множество недостатков и проблем. Например, слишком большое количество студентов, низкая плата за обучение, ограниченные возможности для прохождения практики, несовременные программы и методики обучения, отсутствие налаженной системы оценки качества обучения и т.д.