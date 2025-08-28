НОВОСТИ
Предварительная государственная репетиция парада и шествия, посвящённых 80-летию Дня независимости Вьетнама
В репетиции приняли участие и руководили ею члены Политбюро: Премьер-министр Фам Минь Тьинь; Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и массовой мовилизаций Нгуен Чонг Нгиа, постоянный заместитель руководителя Центрального комитета по подготовке крупных государственных праздников и важнейших исторических событий страны на 2023–2025 годы; министр обороны, генерал армии Фан Ван Зянг; министр общественной безопасности, генерал Лыонг Там Куанг. Также присутствовал член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь, заместитель руководителя Центрального комитета по подготовке крупных государственных праздников и важнейших исторических событий страны на 2023–2025 годы.
Перед началом репетиции Премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с руководителями Партии и государства, а также представителями Центрального комитета по подготовке праздников вручили подарки и выразили поддержку силам, участвующим в параде и шествии.
Репетиция на площади Бадинь проходила с 20 часов до полуночи и включала две части: выполнение церемониальных ритуалов Партии и государства, а также парад и шествие. В мероприятии приняли участие почти 16 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств: 43 пешие колонны (26 армейских и 17 полицейских), колонны иностранных армий, 18 статичных блоков, 14 колонн военной техники и специальных подразделений армии и полиции.
Программа началась с церемонии зажжения факела и огня – символа устремлений вьетнамского народа. Факел был передан генерал-лейтенанту, народному герою вооружённых сил Нгуен Дык Соату, бывшему заместителю начальника Генерального штаба Народной армии Вьетнама, который прославился выдающимися подвигами, сбив 6 самолётов противника и став одним из легендарных пилотов-героев.
После предварительной репетиции 27 августа колонны парада и шествия продолжат государственную генеральную репетицию утром 30 августа, прежде чем официально примут участие в параде 2 сентября в 6 утра.
Спустя 40 лет с 1985 года, 80-я годовщина победы Августовской революции и День независимости 2 сентября будут отмечаться во второй раз на площади Бадинь масштабным парадом бронетехники, вооружений и военной техники.
На этот раз будут представлены современные вооружения, находящиеся на вооружении Народной армии и Народной милиции Вьетнама. Особое внимание привлекут ракетные комплексы, беспилотники, боевые машины, созданные и разработанные во Вьетнаме. Кроме того, ряд вооружений – ракеты, танки, бронетранспортёры, реактивная артиллерия – был усовершенствован и модернизирован отечественными специалистами.
Колонны военной техники армии включают: танки и бронемашины; самоходную артиллерию, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракеты; зенитные артиллерийские и ракетные комплексы; машины радиоэлектронной борьбы и другие.
Колонны спецтехники милиции включают: автомобили дорожной полиции для сопровождения колонн; автомобили охраны и сопровождения руководителей партии, государства и иностранных делегаций; подвижный командный центр; бронированные машины; спецтехнику для подавления массовых беспорядков; многофункциональные боевые машины поддержки; пожарные и спасательные автомобили.
В репетиции приняли участие три колонны иностранных армий: Российской Федерации, Лаоса и Камбоджи.
После прохождения через трибуну на площади Бадинь колонны парада и шествия направились по центральным улицам Ханоя и затем вернулись в пункты сбора согласно плану.
Прежде чем приступить к предварительной репетиции, участники парада и шествия в честь 80-летия Августовской революции и Дня независимости (задача А80) прошли четыре общих тренировки в Национальном военном учебном центре №4 (Ханой) и две репетиции на площади Бадинь.
С раннего утра 27 августа тысячи жителей города выстроились в очередь, чтобы занять лучшие места для наблюдения за репетицией парада и шествия.
Когда программа началась, все присутствующие встали и вместе исполнили гимн, проникаясь единством каждой строчки и каждой мелодии. А когда колонны техники и пешие колонны двигались в центр города, атмосфера становилась торжественной и в то же время волнующей. Тысячи людей стояли вдоль улиц, размахивая флагами и запевая патриотические песни. Все взгляды были устремлены на колонны парада, а в сердцах горела гордость за воинов. Пожилые люди и ветераны, несмотря на слабость, поднимали руки в приветствии. Военнослужащие отвечали на тепло людей улыбками и взмахами рук из окон техники. Эта поддержка стала не только моральным стимулом, но и выражением глубокой благодарности народа к усилиям и подвигам участников парада.
Репетиция завершилась, но тёплая атмосфера и искренние чувства народа ещё долго сохранялись на улицах. Улыбки, взмахи рук, возгласы поддержки и пожелания добра воинам стали не только духовным поощрением, но и ярким проявлением патриотизма и национальной гордости.