Превращение юго-восточного региона в динамичный регион, играющий ведущую роль в преобразовании моделей роста

Вице-премьер Ле Ван Тхань подписал Постановление № 463/QD-TTg от 15 апреля 2022 г., в котором утверждена задача по формированию генерального плана Юго-Восточного региона на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., чтобы развивать Юго-Восточный регион, чтобы он мог стать динамичным регионом, беря на себя ведущую роль в трансформации моделей роста.

Согласно Постановлению, Юго-Восточный регион с административными границами, включает всю материковую территорию, острова, архипелаги, недра, море и воздушное пространство, находящийся под суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией Социалистической Республики Вьетнам; состоит из 6 провинций и городов центрального подчинения: Хошимина, Донгная, Биньзыонга, Бариа-Вунгтау, Биньфуока и Тайниня.

В Постановлении четко указано, что формулировка генерального плана Юго-Восточного региона должна быть согласована, непротиворечива и синхронна целям и направлениям стратегии социально-экономического развития страны на период 2021-2030 гг., плана экономического развития на 5 лет с 2021 по 2025 год всей страны, Национальной стратегии зеленого роста и устойчивого развития, Стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама и международных договоров, участником которых является Вьетнам, с национальным генеральным планом в соответствии с законом о планировании; обеспечивать требования планирования и развития на всем территориальном пространстве региона в направлении целей устойчивого развития, связанных с охраной окружающей среды и адаптацией к изменению климата; отвечать выделению, рациональному и эффективному использованию природных ресурсов и сохранение историко-культурных реликвий, культурного наследия и природного наследия региона; обеспечивать минимизацию негативного социально-экономического и экологического воздействия на жизнедеятельность населения. Процесс планирования необходимо сочетать с другими политическими мерами для содействия развитию трудных и особо трудных районов и обеспечения устойчивых средств к существованию людей.

Принципы планирования должны обеспечивать соблюдение положений о процессе, содержании и принципах планирования в соответствии с положениями закона о планировании; обеспечивать целесообразность реализации в соответствии с возможностью мобилизации ресурсов в период 2021-2025 гг.; 2026-2030 гг. с перспективой до 2050 года; обеспечивать научность, применение современных технологий, оцифровку информации и баз данных в процессе планирования; соответствовать стандартам, правилам, методам и быть в соответствии с требованиями развития, международной интеграции и региональной связи...

Министерство планирования и инвестиций берет на себя основную ответственность и координирует с министерствами, агентствами министерского уровня и народными комитетами провинций и городов центрального подчинения региона формулировку, оценку и утверждение сметы расходов на разработку нормативных актов на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г.; представляет на рассмотрение и утверждение Премьер-министру план выбора подрядчиков в особых случаях для планирования Юго-Восточного региона на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года и готовит отчет о стратегической экологической оценке регионального планирования в соответствии с Постановлением Правительства от 27.09.2021 № 119/НК-ЦП…; представляет в компетентные органы на экспертизу и утверждение планировку Юго-Восточного региона на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. в соответствии с законом о планировании.