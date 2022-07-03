Превращение района дельты Меконга в место для достойной жизни

Плавучий рынок Кайранг, город Кантхо - уникальное изображение для региона дельты Меконга. Фото ВИА

План развития дельты Меконга, объявленный 21 июня, является результатом многих решений по развитию «Земли Девяти Драконов», которые партия и государство предлагали на протяжении многих лет. Было издано постановление Политбюро № 13-NQ/TW о направлениях социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности района в дельте Меконга на период до 2030 года с перспективой до 2045 года, Постановление Правительства № 120/NQ-CP по устойчивому развитию дельты Меконга для адаптации к изменению климата и Резолюция № 78/NQ-CP о Программе действий правительства по реализации Резолюции № 13–NQ/TW, Решение № 825/QD-TTg премьер-министра о создании и обнародовании регламента работы Координационного совета дельты Меконга на период 2020-2025 гг.

В ближайшем будущем ключом к успеху в деле обогащения и укрепления региона дельты Меконга является решительное осуществление плана, только что одобренного правительством.

Целью генерального плана является стремление превратить район дельты Меконга в устойчивый, динамичный и высокоэффективный сельскохозяйственный экономический центр, пропитанный культурной идентичностью, а также в место, достойное для жизни людей, привлекательное направление для туристов и инвесторов.

От резолюций к региональному планированию

На конференции по объявлению о планировании инвестиций и продвижении инвестиций в дельте Меконга на период 2021-2030 гг., состоявшейся в провинции Кантхо 21 июня, министр и председатель правительственной канцелярии Чан Ван Шон объявил Указ №78/ NQ-CP от 18 июня 2022 г., в котором обнародован План действий Правительства по реализации Постановления Политбюро № 13-NQ/TW по вопросам социально-экономического развития и обеспечения общественной безопасности, национальной обороны и безопасности в дельте Меконга до 2030 г., с перспективой до 2050 г. и Решение № 278/QD-TTg от 28 февраля 2022 г. премьер-министра об утверждении Генерального плана развития для региона дельты Меконга на период 2021-2030 гг., с перспективой до 2050 г.

Согласно Решению 287/QD-TTg, премьер-министр утвердил Генеральный план развития дельты реки Меконг на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. с основным содержанием, включая масштабы и границы планирования; точки зрения, перспективу, цели развития; выгодное направление развития; план развития, размещение, отбор и распределение ресурсов развития на территории региона; направление построения городских и сельских систем и функциональных зон; направление развития инфраструктуры; направления охраны окружающей среды, эксплуатации и охраны водных ресурсов, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и реагирования на изменение климата на территории региона; перечень программ и проектов, приоритетных для инвестирования и стадии реализации; решения и ресурсы для реализации плана.

Выступая на конференции, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг отметил, что ля выполнения задач, поставленных Правительством в Постановлении № 120/NQ-CP, Министерство планирования и инвестиций возглавило и координировало работу с другими министерствами, филиалами и 13 населенными пунктами в районе дельты Меконга, чтобы разработать генеральный план развития региона дельты Меконга на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 года и представить его премьер-министру на утверждение.

Генеральный план развития дельты Меконга должен конкретизировать и реализовать новое мышление и новое видение в стратегии социально-экономического развития страны на период 2021-2030 гг., а также ориентации и направления партии и государства; тем самым открывая новые возможности развития и формируя новые ценности для дельты Меконга.

Хорошая реализация плана – залог успеха

Планирование района дельты Меконга, недавно одобренное правительством, высоко оценено 13 местными руководителями региона, отечественными учеными и международными организациями.

От имени Всемирного банка (ВБ) г-жа Кэролин Тёрк, директор представительства Всемирного банка во Вьетнаме, поздравила правительство Вьетнама с достижением важной вехи публикации долгожданного Генерального плана для региона дельты реки Меконг. Это результат нового всеобъемлющего и стратегического подхода к региональному развитию, способствующего устойчивому развитию и повышению устойчивости региона к изменению климата. План подчеркивает новое мышление и видение области. Он также предоставляет огромные возможности для создания новых ценностей и осуществления преобразований, а также потенциал для «зеленого», устойчивого, инклюзивного роста и долгосрочного процветания в регионе.

Г-жа Ниенке Троостер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов, сказала: «Для достижения цели превращения дельты Меконга в землю, пригодную для экономического развития и пригодную для проживания людей всего мира, требуют комплексного подхода за счет поддержки и продвижения высокодоходного, устойчивого сельскохозяйственного производства, за счет посадки мангровых зарослей и устойчивой добычи песка».

Выступая с заключительной речью на конференции, посвященной планированию и продвижению инвестиций в дельте Меконга в период 2021-2030 гг., премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что: «Министерствам и ведомствам необходимо тесно координировать свои действия и решительно, содержательно и эффективно выполнять резолюции и планы действий по развитию дельты Меконга. Партнеры, ученые, отечественные и иностранные инвесторы должны продолжать объединять усилия, сопровождая правительство в деятельности по развитию процветающей дельты Меконга и адаптации к изменению климата; активно поддерживая от процесса планирования до спонсирования программ и проектов по реализации регионального и местного планирования».

ВИА



