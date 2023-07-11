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Превращение проблем старения населения в возможности
По статистике Главного статистического управления, в 2011 году наша страна официально вступила в период старения населения. По результатам исследования изменений населения и планирования семьи за 2011 г., доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7%.
По словам доктора Фам Ву Хоанга, заместителя генерального директора Главного управления народонаселения и планирования семьи Министерства здравоохранения, проблемой старения населения Вьетнама является снижение производительности труда и экономический рост. Стареющее население, как правило, использует больше медицинских услуг и услуг здравоохранения, что оказывает большое давление на здоровье нации и системы здравоохранения людей. Средняя стоимость медицинского обслуживания пожилого человека в 7-8 раз превышает среднюю стоимость медицинского обслуживания молодого человека, поэтому с увеличением числа пожилых людей система пенсионного обеспечения и социального обеспечения столкнется с большим давлением, увеличением государственных расходов на поддержку пожилых людей, не имеющих источника дохода, и другие программы поддержки.
Изменение мышления о пожилом населении
В стратегии социально-экономического развития проблеме старения населения должна отводиться роль, соизмеримая с ее влиянием на социально-экономическое развитие страны. Кроме того, пожилое население должно быть признано важным участником процесса социально-экономического развития, а не просто получателем социальных пособий.
В ближайшее время необходимо превратить проблему старения населения в возможность. Необходимо стремиться к разработке и применению передовых технологий, чтобы процесс старения населения происходил динамично, с гарантией здоровья и позитивного вклада пожилых людей в общество. В то же время усилить подготовку лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников по уходу за пожилыми людьми.
По оценкам экспертов в области народонаселения, потребности стареющего населения принесут такие же возможности, как формирование новых рынков, социализация и максимальная мобилизация ресурсов, которые играют важную роль в решении проблемы. Важно эффективно решать и использовать проблему старения населения, поощрять участие частного сектора в построении и совершенствовании системы социального обеспечения. Привлекать внебюджетный инвестиционный капитал в инфраструктуру здравоохранения, культуру и социальную инфраструктуру для пожилых людей. А также использовать государственные инвестиции в качестве начального капитала, создавать возможности для распространения и привлечения частных инвестиций.
Однако необходимо твердо поддерживать коэффициент замещения рождаемости, чтобы в будущем Вьетнам имел численность населения, соответствующую территориальной площади, обеспечивая баланс и гармонию между возрастами; сохранять относительно стабильную доли населения в трудоспособном возрасте; замедлять перехода «старения населения» в "старое население" и иметь возможность развивать более качественные службы социального обеспечения и ухода за пожилыми людьми.