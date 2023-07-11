Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Превращение проблем старения населения в возможности

По данным Фонда народонаселения ООН, Вьетнам является одной из самых быстро стареющих стран мира. Многие специалисты считают, что старение населения затрагивает практически все сферы общественной жизни. Проблемы, связанные со старением населения

По статистике Главного статистического управления, в 2011 году наша страна официально вступила в период старения населения. По результатам исследования изменений населения и планирования семьи за 2011 г., доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7%.

По словам доктора Фам Ву Хоанга, заместителя генерального директора Главного управления народонаселения и планирования семьи Министерства здравоохранения, проблемой старения населения Вьетнама является снижение производительности труда и экономический рост. Стареющее население, как правило, использует больше медицинских услуг и услуг здравоохранения, что оказывает большое давление на здоровье нации и системы здравоохранения людей. Средняя стоимость медицинского обслуживания пожилого человека в 7-8 раз превышает среднюю стоимость медицинского обслуживания молодого человека, поэтому с увеличением числа пожилых людей система пенсионного обеспечения и социального обеспечения столкнется с большим давлением, увеличением государственных расходов на поддержку пожилых людей, не имеющих источника дохода, и другие программы поддержки.

Изменение мышления о пожилом населении

В стратегии социально-экономического развития проблеме старения населения должна отводиться роль, соизмеримая с ее влиянием на социально-экономическое развитие страны. Кроме того, пожилое население должно быть признано важным участником процесса социально-экономического развития, а не просто получателем социальных пособий.

В ближайшее время необходимо превратить проблему старения населения в возможность. Необходимо стремиться к разработке и применению передовых технологий, чтобы процесс старения населения происходил динамично, с гарантией здоровья и позитивного вклада пожилых людей в общество. В то же время усилить подготовку лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников по уходу за пожилыми людьми.

По оценкам экспертов в области народонаселения, потребности стареющего населения принесут такие же возможности, как формирование новых рынков, социализация и максимальная мобилизация ресурсов, которые играют важную роль в решении проблемы. Важно эффективно решать и использовать проблему старения населения, поощрять участие частного сектора в построении и совершенствовании системы социального обеспечения. Привлекать внебюджетный инвестиционный капитал в инфраструктуру здравоохранения, культуру и социальную инфраструктуру для пожилых людей. А также использовать государственные инвестиции в качестве начального капитала, создавать возможности для распространения и привлечения частных инвестиций.

Однако необходимо твердо поддерживать коэффициент замещения рождаемости, чтобы в будущем Вьетнам имел численность населения, соответствующую территориальной площади, обеспечивая баланс и гармонию между возрастами; сохранять относительно стабильную доли населения в трудоспособном возрасте; замедлять перехода «старения населения» в "старое население" и иметь возможность развивать более качественные службы социального обеспечения и ухода за пожилыми людьми.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Дело Вывозный рейс: Были даны взятки в сумме 226 миллиардов донгов за лицензию на полеты

Дело «Вывозный рейс»: Были даны взятки в сумме 226 миллиардов донгов за лицензию на полеты

23 физических лица, представляющих предприятия, дали взятки на сумму более 226 миллиардов донгов, 4 посредника дали взятку на сумму более 74 миллиардов донгов и обманным путем присвоили сумму почти в 25 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top