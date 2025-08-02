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Превращение выбросов в «зелёное золото»
Готовность к коммерциализации
В одном из производственных помещений по выпуску осушителей во Хошимине был тихо запущен небольшой электролизный модуль. Без лишнего шума он преобразует углекислый газ в ценные химикаты. Этот проект может стать поворотным моментом для всей промышленности.
Это «плод» первых усилий CO2L Tech — стартапа, основанного тремя вьетнамскими учёными в Канаде, с амбициозной целью превращения углеродных выбросов в новый ресурс.
История CO2L Tech начинается с общей тревоги: как справляться с растущими объёмами углекислого газа, выбрасываемыми заводами и промышленными зонами ежедневно.
Доктор наук Нгуен Нгок Ту (Университет Флориды, США), доктор наук Чан Ли Нгует Ань (ETH Цюрих, Швейцария) и доктор наук Динь Као Тьанг (Университет Лаваля, Канада) — исследователи с многолетним опытом в химии, материалах и химической инженерии, работающие в Университете Куинса (Канада) — разделяют эту обеспокоенность.
Они убеждены: главная проблема зелёной экономики не только в улавливании углерода, но и в том, как его трансформировать после улавливания. Из этого зародилась CO2L Tech и её основная технология — электрокаталитическая восстановительная реакция углекислого газа (Electrochemical CO₂ Reduction, ECR), имитирующая природный фотосинтез: растения поглощают углекислый газ, воду и солнечный свет, чтобы вырабатывать кислород и органические соединения. Система ECR использует возобновляемую энергию (солнечную, ветровую и др.) для преобразования углекислого газа и воды в экономически ценные химикаты.
В отличие от существующих технологий ECR, система CO2L Tech не требует редких и дорогих металлов (золото, серебро, платина, иридий) для электродов. Вместо этого используются общедоступные материалы, стоящие на сотни раз дешевле, что значительно снижает затраты.
Кроме того, их технология способна обрабатывать углекислый газ, содержащий значительные примеси — то, с чем многие аналогичные технологии не справляются.
Эти достижения были представлены донорам на финале конкурса Net Zero Challenge, проведённом в Хошимине в ноябре 2024 г., организованным Touchstone Partners, Temasek Foundation (Сингапур) и Институт исследований и развития Хошимина (HIDS). Технологии CO2L Tech стали победителями в категории «Возобновляемая энергия и углеродная нейтральность», получив премию в 5 млрд VND и грант $50 000 от Фонда Touchstone Partners. После этого команда приняла решение начать коммерческое тестирование в Вьетнаме.
По словам доктора Чан Ли Нгует Ань, компания установила сотрудничество с Helen SR & Tech Development Co., LTD — производителем осушителей в Хошимине. Они внедрили пробный производственный модуль на одном из заводов Helen, провели начальные испытания. Команда работает над созданием модульной ECR-системы с производительностью более 1 тонны углекислого газа в год на одну единицу. Модульный дизайн позволяет масштабировать систему, просто добавляя новые модули.
Первым коммерческим направлением выбраны формиатная кислота или формиат-ион. Через пилотные проекты и демонстрационные установки с производителями во Вьетнаме планируется создать ECR-установки для обработки до 10 000 тонн углекислого газа в год.
Если пилотные проекты окажутся успешными, CO2L Tech станет первым, кто выведет технологию ECR на вьетнамский рынок, с продуктами, востребованными в отрасли осушителей, что нуждается в решениях снижения углеродного следа. Это также может стать платформой для других отраслей промышленности. Компания активно ищет партнёров во Вьетнаме для снижения выбросов углекислого газа.
Выход на рынок и вызовы
Несмотря на удачное начало, в CO2L Tech подчёркивают, что путь только начинается. Главным барьером остаётся убеждение рынка: большинство существующих технологий CCU (carbon capture & utilization) остаются дорогими. Хотя мировой рынок продуктов ECR огромен — от нескольких миллионов тонн в год формиатной кислоты и форматов до сотен миллионов тонн этилена — текущие процессы переработки углекислого газа пока не доказали свою эффективность в промышленных масштабах.
Многие технологии CCU требуют дорогих катализаторов, как иридий — один из редчайших элементов, часто используемый в анодных электродах, с ценой около $150 000/кг. За исключением немногих стран, большинство государств, включая Вьетнам, до сих пор не используют налог на углерод и не вводят обязательные квоты выбросов, что снижает конкурентоспособность CCU. Политическая неопределённость также сдерживает инвесторов и компании.
Кроме экономической рентабельности, стартапы в зелёной технологии сталкиваются с технологическими сложностями, высоким капиталом, политическими рисками и временными рамками. Рынок климатических технологий сильно зависит от национальных политик: цен на углерод и субсидий.
Нго Тхуй Нгок Ту, генеральный директор фонда Touchstone Partners, отметила, что в условиях глобальной тенденции к устойчивому росту инвестиции в технологии для борьбы с изменением климата будут играть ключевую роль.
Начальные инвестиции часто связаны с долгими R&D-циклами и высоким риском. Чтобы снизить эти риски, Touchstone Partners и Temasek Foundation предлагают безвозвратные гранты, позволяя стартапам тестировать и внедрять решения без давления венчурного капитала.
“Такие инициативы, как переработка отходов в коммерчески ценные материалы или процессы снижения выбросов в промышленности, представляют собой перспективные модели. Мы инвестируем в эти компании с долгосрочным видением”, — подчеркнула она.
CO2L Tech, благодаря техническим инновациям, использует дешёвые и доступные материалы и оптимизирует процесс, чтобы конечный продукт мог конкурировать по цене с традиционными химикатами.
На начальном этапе стартап сотрудничает с предприятиями, используя их инфраструктуру и экспертизу, демонстрируя эффективность технологии.
Основной доход компании — от продажи промежуточных химикатов, получаемых из углекислого газа, используемых в различных промышленных приложениях. CO2L Tech также рассматривает гибкие модели внедрения, такие как совместные предприятия или контрактный сервис в зависимости от потребностей партнёров и рыночных возможностей.
После признания на международном уровне, команда CO2L Tech осознаёт: их путь уже не лабораторное исследование.
«Миссия осталась прежней, но амбиции стали гораздо масштабнее. Мы хотим распространять эту технологию по всему миру, по различным отраслям, чтобы изменить способы использования углерода», — делится доктор Нгует Ань.