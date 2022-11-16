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Превращение Бариа-Вунгтау в национальный морской экономический центр
Г-н Фам Вьет Тхань, секретарь партийного комитета провинции Бариа-Вунгтау, подтвердил, что это считается ценными ресурсами и преимуществом провинции Бариа-Вунгтау, которое способствует превращению местности в национальный морской экономический центр. Создание «Зоны свободной торговли, связанной с глубоководным морским портом в районе Каймепха» и превращение «Бариа-Вунгтау в высококачественный туристический центр мирового уровня» реализуются в соответствии с Постановлением № 24-NQ /TW Политбюро. В Бариа-Вунгтау имеется система глубоководных морских портов протяженностью около 20 км. Морской порт провинции Бариа-Вунгтау является воротами в Восточное море провинции и всего южного региона страны. Каймеп-Тхивай – это один из 20 крупнейших портов мира. Но его потенциал еще эффективно не использовался.
Формирование зоны свободной торговли Каймепха в сочетании с экономическим коридором Восток-Запад протяженностью почти 300 км на юге страны создаст выдающееся преимущество Вьетнама перед другими странами региона в частности и мира в целом. И в то же время это способствует превращению Бариа-Вунгтау в национальный морской экономический центр.
* Туристический центр мирового уровня
Наряду с продвижением создания зоны свободной торговли Каймепха, провинция Бариа-Вунгтау также уделяет особое внимание реализации решений, направленных на превращение провинции в высококачественный туристический центр мирового уровня.
Бариа-Вунгтау имеет береговую линию протяженностью около 300 км, национальный парк Кондао, признанный первым морским Рамсарским угодьем во Вьетнаме. Помимо этого, в Бариа-Вунгтау есть национальные исторические и культурные реликвии. Для этой провинции характерно и множество фестивалей, традиционных культурных мероприятий, характерных для прибрежных районов, и т. д. Вышеперечисленные факторы доказывают, что провинция Бариа-Вунгтау может превратиться в центр высококачественного туризма и курорта национального уровня.
Секретарь партийного комитета провинции Бариа-Вунгтау Фам Вьет Тхань отметил, что в прошлом провинция определила развитие туризма как одну из важных экономических основ провинции, ориентируясь на превращение провинции в туристический центр мирового уровня. В настоящее время морские и прибрежные районы провинции такие как Вунгтау, Лонгхай, Фыокхай, Биньчау провинции и уезд Кондао сосредоточены на продвижение туристической деятельности провинции.
Центр развития туризма формируется в юго-восточном прибрежном районе вдоль прибрежного маршрута Вунгтау–Биньтхуан с туристическими городами такими, как Вунгтау, Лонгхай, Фыокхай, Локан, Хочам, Биньчау; интенсивно развиваются национальные туристические районы такие, как Лонгхай, Фыокхай, Хочам, Биньчау и национальный туристический район Кондао.
Провинция намерена развить модель «зеленого» города с синхронной и современной системой инфраструктуры, шаг за шагом позиционируя Бариа-Вунгтау как центр высококачественного туризма, развлекательный и курортный центр международного стандарта.
Кроме того, мультимодальная система транспортной инфраструктуры синхронна и современна. Бариа-Вунгтау делает целенаправленные и ключевые инвестиции в период 2021-2025 гг. для завершения строительства прибрежного маршрута, соединяющего аэропорты города Хошимин, Донгнай, Лонгтхань и Биньтхуан. Этот маршрут проходит вдоль побережья общей протяженностью 76 км (через 6 из 8 районов, поселков и городов провинции), образуя полный и всеобъемлющий туристско-экономический коридор между Бариа-Вунгтау и другими провинциями и городами региона, всей страной и зарубежными странами.