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Превращение Бакха в особую туристическую зону

Район Бакха известен как привлекательное туристическое направление Лаокая. После более чем 2-летнего воздействия пандемии COVID-19 туризм на этой земле, известной как «белое плато», восстанавливается, стремясь стать особой туристической зоной провинции Лаокай.
  Традиционные скачки на плато Бакха (Лаокай). Фото: ВИА  
• Множество уникальных и привлекательных особенностей

Нгуен Зюи Хоа, секретарь районного комитета партии Бакха, отметил, что у этого района есть множество особенностей для того, чтобы стать особой туристической зоной Лаокая и Северо-Западного региона. Не говоря уже о том, что культурный рынок Бакха с первозданными чертами высокогорного культурного рынка был оценен журналом Serendib Magazine (Шри-Ланка) как один из 10 самых привлекательных рынков в Юго-Восточной Азии. А старинный дворец Хоанг А Тыонг считается единственным в мире центром, интерпретирующим архитектурное искусство двух азиатских и европейских культур. Бакха также владеет сотнями реликвий и объектов наследия, в том числе и наследием человечества - перетягиванием каната народности Тай, а также четырьмя объектами национального наследия, четырьмя историческими реликвиями и национальной историей.

«Белое плато» Бакха по-прежнему имеет черты, отличающиеся типичной и эндемичной кулинарной культурой. Бакха также известен многими новыми деликатесами, такими как рис Намсит, чай Шантует в поселке Лиен, который является первым 5-звездочным продуктом OCOP Лаокая, специальным кукурузным вином Банфо - 4-звездочным продуктом OCOP, сливами Тамхоа, Таван, грушей Тайнунг, зеленой грушей, такими ценными лекарственными растениями, как женьшень Нгоклинь, артишок ...

Помимо природных особенностей, в Бакха проводят разные фестивали, которые создают свои собственные достопримечательности для посетителей. В качестве примера можно привести полевой фестиваль народа Тайс мелодиями Xoe, который признан национальным нематериальным наследием или же фестиваль даосской национальности, а также церемония поклонения лесу Монгов...

• На пути к уникальной туристической зоне

По словам председателя народного комитета района Бакха Динь Ван Данга, после более чем 2 лет влияния COVID-19 Бакха запланировал организовать серию туристических мероприятий в течение всего года, чтобы восстановить туризм в этом районе. Завершить и ввести в эксплуатацию скоростную автомагистраль Ханой - Лаокай, участка до перекрестка Лу - Баотханг, чтобы сократить расстояние до Бакха на более чем 20 км и создать более благоприятные условия для посещения туристов «белого плато».

Летний фестиваль в Бакха проходил с 3 по 11 июня 2023 года. Ле Минь Тхе, турист из провинции Тханьхоа, рассказал, что по этому случаю он приехал в Бакха со своими друзьями и семьей, чтобы посмотреть скачки и собственноручно собрать спелые сливы в саду.

Согласно статистике районного управления культуры, за 9 дней фестиваля (с 3 по 11 июня) Бакха принял 63.000 посетителей, что составляет 12% от числа посетителей населенного пункта в 2023 году. В частности, за неделю скачек город посетили 45.000 человек.

В настоящее время в Бакха насчитывается 85 объектов размещения, в том числе 8 1-2-звездочных отелей, 29 мотелей и 296 домов с проживанием в семье (хомстеи). Кроме того, на весь район приходится около 58 ресторанов, закусочных и развлекательных заведений.

Район Бакха в настоящее время создает 10 групп уникальных туристических продуктов, связанных с брендом «белое плато» для того, чтобы построить типичное культурное пространство этнических групп Монг, Ззао, Тай и Нунг в направлении уникальности, устойчивости и повышения осведомленности в сообществе, обеспечить благами сообщества и способствовать устойчивому сокращению бедности коренных народов. При этом в районе предусмотрен план сохранения и популяризации традиционных культурных пространств этносов, связанный с развитием местного общинного туризма.

ИЖВ/ВИА

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