Превращая углерод в активы, Кондао формирует модель «зелёной» экономики

Реализация задачи по оценке запасов углерода и потенциала сокращения выбросов парниковых газов на Кондао создаёт предпосылки для продвижения модели циркулярной экономики, ориентированной на «зелёную» и устойчивую экономику. Фото: ВИА

В настоящее время Кондао включает 16 островов общей площадью около 75,79 кв. км. Архипелаг обладает богатой экосистемой лесов и моря, характерной для тропических островных лесов. Общая площадь лесов и земель лесного фонда на Кондао составляет более 6 462 га, из которых на естественные леса приходится 92,88%. Общий запас углерода в лесах достигает почти 430 тыс. тонн, при этом естественные леса обеспечивают наибольшую долю (99,26%). Что касается морского компонента, общий запас океанического углерода оценивается в 318,02 тонны, не считая примерно 15 тонн, аккумулируемых морскими травами.По словам доктора Фам Ван Зуана, заместителя директора Института лесной экологии и окружающей среды, управление и сохранение лесов и моря на Кондао следует рассматривать комплексно, чтобы в полной мере раскрыть их роль как естественных «резервуаров» углерода.Он отметил, что Кондао необходимо активно продвигать комплексные решения. Применение современных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и системы спутникового мониторинга, может помочь отслеживать и своевременно выявлять нарушения, тем самым повышая эффективность управления. Кроме того, необходимо активнее развивать проекты по лесовосстановлению и восстановлению морских экосистем. Посадка новых мангровых лесов и коралловых рифов не только увеличивает площадь «резервуаров углерода», но и способствует защите береговой линии, предотвращению эрозии и созданию среды обитания для водных видов. В частности, Кондао необходимо сосредоточиться на восстановлении зарослей морских водорослей – одной из экосистем с самой высокой емкостью хранения углерода на Земле, часто называемой «голубым углеродом».Потенциал сокращения выбросов парниковых газов за счёт лесов и моря Кондао является весьма значительным, особенно в контексте реализации модели торговли углеродными кредитами. Это также служит важной основой для разработки Кондао проекта циркулярной экономики, связанного с сохранением и раскрытием ценности экосистемных услуг. Такой подход позволит Кондао стать образцом «зелёного» развития и устойчивого роста в соответствии с ориентиром города Хошимина, одновременно внося вклад в выполнение обязательств Вьетнама, взятых на конференции COP26, по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.Директор администрации Национального парка Кондао Нгуен Хак Фо подчеркнул, что правильная оценка потенциала сокращения выбросов является насущной задачей, которая помогает определить возможности и дорожную карту для одновременного сохранения природы и рационального использования ценности экосистемных услуг. Кондао обладает особыми преимуществами с большим потенциалом для экотуризма. Интеграция охраны природы с развитием туризма создаст модель циркулярной экономики, которая одновременно защитит окружающую среду и принесёт экономическую выгоду населению.Для реализации этой задачи, он отметил, что необходимо развивать ответственные экотуристические продукты, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. необходимо разрабатывать ответственные экотуристические продукты, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Вместо массового туризма необходимо сосредоточиться на турах, позволяющих исследовать леса, нырять за кораллами, наблюдать за морскими черепахами, выходящими на берег для откладывания яиц... в небольших масштабах и под строгим контролем. Туристы, участвующие в таких турах, смогут получить информацию о важности охраны природы и внести непосредственный вклад в фонды охраны окружающей среды через оплату за посещение.В долгосрочной перспективе органам управления необходимо содействовать научным исследованиям для точной оценки запасов углерода в лесных и морских экосистемах Кондао. Эти исследования станут научной основой для разработки более эффективной политики управления, одновременно повышая авторитет и привлекательность проектов по углеродным кредитам. Заместитель директора Департамента науки и технологий города Хошимин Лыонг Тхи Ле Ханг отметила, что участие в углеродном рынке - это новая модель, требующая от Кондао соответствия международным стандартам. Оценка потенциала сокращения выбросов станет основой для построения этой модели, способствующей защите окружающей среды и устойчивому развитию в соответствии с ориентиром города «зеленый - устойчивый - умный».Гармонично сочетая охрану природы, развитие туризма и участие местного населения, Кондао может превратить потенциал сокращения выбросов парниковых газов в мощный движущий фактор устойчивого развития. Это не только защитит «зелёные лёгкие» и ценный «резервуар углерода» Кондао, но и внесет активный вклад в общие усилия Вьетнама по борьбе с изменением климата.