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Превратить Фукуок в уникальное международное направление
Руководители департамента туризма провинции Киенжанг заявили, что безвизовая политика для иностранных гостей в течение длительного времени создает благоприятные условия для развития туризма и развития экономики Фукуока, достойного потенциала жемчужного острова. Чтобы привлечь больше иностранных туристов на жемчужный остров для посещения и отдыха, Киенжанг продолжает предлагать увеличить срок безвизового режима до 6 месяцев для иностранцев, которые непосредственно въезжают в прибрежную экономическую зону Фукуока или приезжают сюда с другой международной границы.
Созданию больших возможностей для иностранных инвесторов способствовал тот факт, что с 15 августа 2023 года срок действия электронных виз (или электронных виз, обозначение EV) увеличен до не более чем 90 дней и действует один или несколько раз. Туризм в Фукуоке развивается, принимает большое количество иностранных гостей.
По словам Мауро Гаспаротти, директора Savills Hotels, активное развитие туризма способствовало развитию курортной недвижимости на Фукуоке. Однако в последнее время многие инвесторы выходили на рынок в спешке, без тщательного рассмотрения в процессе планирования и реализации проектов. Некоторые инвесторы просто копируют существующие продукты и игнорируют рыночные тенденции и местную культуру, чтобы создать уникальную особенность проекта.
«Хотя еще разрабатывается множество качественных проектов, чтобы повысить ценность впечатлений для посетителей, Фукуоку необходимо создать центральную зону, сосредоточив внимание на осмотре достопримечательностей и открытиях», - подчеркнул Мауро Гаспаротти.
Кроме того, ситуация с пустующим и еще не введенным в эксплуатацию коммерческим кварталом может отрицательно повлиять на впечатления посетителей и имидж туристической индустрии Фукуока.
В решении, утверждающем задачу генерального планирования города Фукуок, провинция Киенжанг, до 2040 года, изданном премьер-министром в июне 2022 года, также четко говорится: Целью планирования является превращение города Фукуок в новый городской район, центр туризма, курорта и высококачественных услуг.
Стратегия социально-экономического развития провинции Киенжанг на период 2021-2025 годов определяет, что, учитывая ее положение первого островного города во Вьетнаме, прогнозируется, что к 2030 году на Фукуоке будет проживать 550 000 жителей. Учитывая, что население увеличилось в 3 раза, «жемчужный остров» в будущем, по оценкам, станет новым экономическим и финансовым центром региона и мира.
Мауро Гаспаротти заявил, что для того, чтобы сохранить присущую ему привлекательность и создать экосистему, которая гармонично сочетает в себе местную самобытность и туризм, Фукуоку необходимо уделять особое внимание факторам устойчивости, принимая во внимание культурные и экологические особенности сообщества с самого начала этап планирования. Кроме того, чтобы стать конкурентоспособным направлением на международной туристической карте, Фукуоку необходимо улучшить транспортное сообщение, инфраструктуру, а также иметь более эффективную стратегию коммуникации и продвижения. Этот процесс требует координации со стороны местных властей, организаций и предприятий отрасли для содействия устойчивому развитию Фукуока.