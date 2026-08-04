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Практическая реализация Резолюции № 57 посредством конкретных шагов
Смещение акцента на достижение реальных результатов
Заседание Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации под председательством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама ознаменовало новый этап реализации Резолюции № 57. Глава государства подчеркнул, что обновление структуры Центрального руководящего комитета является не просто перераспределением функций, а отражает переход к новым приоритетам, отвечающим задачам современного этапа развития.
На заседании было чётко обозначено требование перейти от контроля за ходом выполнения задач к управлению по результатам. Для каждой задачи необходимо определить проблему, подлежащую решению, конечный продукт, его пользователей, ответственный орган и должностное лицо, условия реализации и критерии оценки. Задача считается выполненной только тогда, когда созданный продукт введён в практическое использование и обеспечивает измеримый и проверяемый эффект.
Такой подход показывает, что конечные результаты научно-технологических задач должны выражаться в конкретных технологиях, продуктах и ценностях, способствующих социально-экономическому развитию.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость коренного перехода от простого труда к творческому, связав этот процесс с повышением качества национальных человеческих ресурсов. Крестьяне должны постепенно становиться цифровыми фермерами, рабочие – овладевать современными технологиями и оборудованием, предприниматели – выступать авангардом инновационного развития, а государственные служащие – переходить от управленческого мышления к мышлению, ориентированному на создание условий для развития.
Для достижения этой цели инвестиционные ресурсы должны концентрироваться на задачах фундаментального характера, обладающих высоким мультипликативным эффектом и чётко определёнными сферами применения. Все научно-исследовательские проекты должны быть ориентированы на практическое применение, коммерциализацию и повышение конкурентоспособности. Предприятия должны участвовать на всех этапах – от постановки задач, проведения исследований и испытаний до коммерциализации продукции. Государство, в свою очередь, должно совершенствовать институциональную базу, формировать государственный заказ на исследования, разделять риски и создавать первоначальный рынок для новых разработок.
Конкретные шаги на местном уровне
Требование превратить науку, технологии и инновации в движущую силу развития получает практическое воплощение во многих регионах страны. Основное внимание уделяется развитию высококвалифицированных кадров, продвижению стратегических технологий и укреплению сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями.
Провинция Зялай определила квантовые технологии и полупроводниковую отрасль в числе приоритетных направлений. Здесь были организованы Международная конференция по квантовым технологиям и полупроводникам для широкой общественности, открыта серия мероприятий «Путь к квантовому Вьетнаму», а также объявлен Год квантовых технологий в провинции Зялай – 2026 под девизом «Квантовые связи – освоение технологий – прорывное развитие».
По словам руководства провинции, выбор квантовых технологий обусловлен стремлением заранее подготовить кадровый потенциал, научно-исследовательские возможности и сеть сотрудничества для освоения технологий, которые окажут значительное влияние в будущем. Провинция ставит целью одновременное развитие науки и технологий, образования и подготовки кадров, а также создание благоприятной среды для исследований, стартапов и трансфера технологий.
В области атомной энергетики VII Национальная конференция по вопросам ядерного регулирования, состоявшаяся в провинции Куангнинь, была посвящена оценке государственного управления в сфере радиационной и ядерной безопасности, а также определению приоритетных задач на период 2026–2035 годов.
По итогам конференции были определены основные направления дальнейшей работы, включая совершенствование законодательства, укрепление потенциала регулирующих органов, развитие кадровых ресурсов и усиление межведомственного взаимодействия. Эти меры призваны обеспечить безопасное, защищенное и соответствующее международным стандартам использование атомной энергии, а также реализацию программы развития атомной энергетики.
Приближение научных исследований к практическим потребностям
Создание механизма взаимодействия между государственными органами, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и предприятиями также становится одним из приоритетов для многих регионов. На научном семинаре «Взаимодействие государства, образовательных учреждений и предприятий в развитии науки, технологий и инноваций» провинция Ламдонг поставила цель сформировать постоянный механизм сотрудничества между этими тремя субъектами, при котором центральную роль будут играть предприятия.
Регион намерен внедрить механизм «совместного создания», предусматривающий участие предприятий в формулировании задач, размещении заказов на исследования, выделении ресурсов, внедрении и коммерциализации результатов. Государство будет совершенствовать механизмы регулирования и координировать ресурсы, а университеты, научно-исследовательские институты и научно-технологические организации – предоставлять знания, технологические решения и квалифицированные кадры.
Такой подход соответствует требованию вовлекать предприятия во весь процесс – от определения потребностей до коммерциализации продукции, а деятельность научно-исследовательских организаций оценивать по созданным технологиям, продукции и их реальной практической ценности.
Спустя более полутора лет после начала реализации Резолюция № 57 вступает в этап, требующий достижения более конкретных результатов. Наряду с дальнейшим совершенствованием институциональной базы именно внедрение принятых решений в практику и создание продукции, обладающей реальной ценностью, станет главным критерием эффективности развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в предстоящий период.