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НОВОСТИ

Празднование 77-й годовщины дня образования вьетнамского дипломатического сектора в Швейцарии

На церемонии посол Ле Тхи Туйет Май подтвердила, что под руководством партии и президента Хо Ши Мина поколения дипломатов внесли свой вклад в дело национального освобождения, строительства и защиты Отечества, способствуя развитию страны, а также укреплению позиций Вьетнама на международной арене.

29 августа Постоянное представительство Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве (Швейцария) торжественно отметило 77-летие со дня образования вьетнамского дипломатического сектора с участием официальных лиц, дипломатического персонала, командированных сотрудников министерств и ведомств в составе делегации, представителей ряда ведомств, находящихся в Женеве.

На церемонии посол Ле Тхи Туйет Май подтвердила, что под руководством партии и президента Хо Ши Мина поколения дипломатов внесли свой вклад в дело национального освобождения, строительства и защиты Отечества, способствуя развитию страны, а также укреплению позиций Вьетнама на международной арене. Она также напомнила о деятельности вьетнамской делегации в Женеве за прошедшее время, поблагодарила прикомандированных товарищей министерств и ведомств в составе делегации вместе с другими министерствами и ведомствами за активное выполнение внешнеполитических задач в Женеве.

Вьетнам имеет дипломатические отношения со 190 странами мира, включая стратегическое партнерство и всестороннее партнерство с 30 странами. Страна также имеет экономические отношения с более чем 230 странами и территориями, и подписала 15 соглашений о свободной торговле (ССТ), в том числе ССТ нового поколения. Кроме того, Вьетнам является активным членом более 70 важных многосторонних организаций и форумов… Вьетнам был избран и участвует во многих механизмах и форумах ООН.

Посол Ле Тхи Туйет Май выразила надежду, что кадры продолжают продвигать дух активность, проактивность и творчества, лучше осознавать свои обязанности, чтобы способствовать многосторонним международным отношениям вместе с двусторонними международными отношениями в Швейцарии.

В этом случае, посол зачитала поздравление от члена ЦК партии, министра иностранных дел Буй Тхань Шона всем должностным лицам и сотрудникам дипломатического сектора, работающим в стране и за рубежом.

ВИА

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