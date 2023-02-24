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Празднование 73-й годовщины установления дипломатических отношений Вьетнам - Китай

23 февраля посольство Вьетнама в Китае торжественно отметило 73-ю годовщину установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем, сообщает корреспондент ВИА в Пекине. На церемонии с китайской стороны присутствовали заместитель министра иностранных дел Дэн Ли, представители министерств, секторов, населенных пунктов, предприятий, эксперты, ученые, представители бизнеса и вьетнамской общины в Китае, а также СМИ двух стран.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май подчеркнул историческое значение установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем 73 года назад, оценив важные достижения сотрудничества между двумя странами, выражая успешным официальным визитом Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, который решительно продвигал и углублял всеобъемлющее стратегическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем. Посол Фам Шао Май подчеркнул, что вьетнамская Партия, государство и народ всегда придают большое значение укреплению дружбы и сотрудничества с китайской партией, государством и народом, считая развитие отношений с Китаем одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама.

2023 год имеет большое значение для вьетнамско-китайских отношений, так как в этом году исполняется 15 лет со дня установления всестороннего стратегического сотрудничества. С начала этого года расслабление противопандемической политики Китая создало благоприятные условия для всестороннего восстановления обменов и сотрудничества между двумя странами. Дальше двум сторонам необходимо продолжать в полной мере и эффективно реализовывать общее понимание между высшими руководителями двух Партий и двух стран и подписанные соглашения, укреплять политическое доверие, расширять и повышать эффективность сотрудничества в разных сферах, усиливать межличные обмены и туристическое сотрудничество, должным образом контролировать и разрешать разногласия на основе взаимного уважения законных интересов в соответствии с международным правом, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.

Церемония празднования 73-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Китаем прошла в торжественной и дружеской обстановке. Гости тепло поздравили Вьетнам и Китай с важными достижениями за последнее время, выразили хорошее впечатление и высоко оценили уникальную кулинарную культуру, представленную посольством Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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