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Празднование 52-й годовщины со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Чили

Во второй половине дня 25 марта в Ханое Союз обществ дружбы Вьетнама провел церемонию празднования 52-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Чили (25 марта 1971 г. – 25 марта 2023 г.). Во второй половине дня 25 марта в Ханое Союз обществ дружбы Вьетнама провел церемонию празднования 52-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Чили (25 марта 1971 г. – 25 марта 2023 г.).

На мероприятии присутствовали бывший президент Чили Мишель Бачелет, Мэр округа Серро-Навиа Мауро Элиас Тамайо Росас и рабочая делегация Чили, посол Чили во Вьетнаме Серхио Нареа, заместитель министра иностранных дел, Посол Ха Ким Нгок, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама, посол Нгуен Фыонг Нга и многие вьетнамские друзья, имеющие близкие отношения с Чили.

Выступая на церемонии празднования, заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок подчеркнул, что ровно 52 года назад Вьетнам и Чили официально объявили об установлении дипломатических отношений, открыв новую главу в отношениях двух стран. За долгий 52-летний путь обе стороны добились многих важных результатов в сотрудничестве.

Заместитель министра также выразил уверенность в светлом будущем вьетнамско-чилийских отношений в ближайшие полвека и более, особенно в ближайшее время, когда президент Чили Габриэль Борич посетит Вьетнам. Данное событие будет хорошей возможностью для двух стран объединить усилия, чтобы написать новые страницы истории вьетнамско-чилийских отношений.

ВИА/ИЖВ

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