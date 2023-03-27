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Празднование 52-й годовщины со дня установления дипотношений между Вьетнамом и Чили
На мероприятии присутствовали бывший президент Чили Мишель Бачелет, Мэр округа Серро-Навиа Мауро Элиас Тамайо Росас и рабочая делегация Чили, посол Чили во Вьетнаме Серхио Нареа, заместитель министра иностранных дел, Посол Ха Ким Нгок, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама, посол Нгуен Фыонг Нга и многие вьетнамские друзья, имеющие близкие отношения с Чили.
Выступая на церемонии празднования, заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок подчеркнул, что ровно 52 года назад Вьетнам и Чили официально объявили об установлении дипломатических отношений, открыв новую главу в отношениях двух стран. За долгий 52-летний путь обе стороны добились многих важных результатов в сотрудничестве.
Заместитель министра также выразил уверенность в светлом будущем вьетнамско-чилийских отношений в ближайшие полвека и более, особенно в ближайшее время, когда президент Чили Габриэль Борич посетит Вьетнам. Данное событие будет хорошей возможностью для двух стран объединить усилия, чтобы написать новые страницы истории вьетнамско-чилийских отношений.