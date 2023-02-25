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Празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией
Выступая на мероприятии, посол Австралии во Вьетнаме г-н Эндрю Голедзиновский подтвердил, что установление дипломатических отношений с Вьетнамом явилось одним из первых внешнеполитических решений правительства Австралии во главе с премьер-министром Гофом Гофом, избранным в 1972 г. Об этом решении было объявлено на 26 февраля 1973 г. 1973 год был также годом открытия посольства Австралии в Ханое.
Говоря о ярких моментах, а также выдающихся вехах в отношениях между двумя странами, посол Эндрю Голедзиновски сказал, что Австралия является одним из первых инвесторов Вьетнама сразу после того, как Вьетнам открыл свою экономику. Австралийский банк ANZ International Bank, первым внедрил систему банкоматов во Вьетнаме, австралийский RMIT – первый международный университет во Вьетнаме, а Telstra построила первый подводный оптоволоконный кабель во Вьетнаме. За последние 50 лет в Австралии обучалось более 80.000 вьетнамских студентов. Другие области, такие как национальная оборона, безопасность, сельское хозяйство, культура, туризм... продвигаются.
От имени правительства министр иностранных дел Буй Тхань Шон выразил свое восхищение значимым событием, отметил, что это живое свидетельство всестороннего и глубокого развития вьетнамско-австралийских отношений.
С 1973 года отношения между двумя странами неуклонно развивались. В 2009 году две страны установили всеобъемлющее партнерство по случаю визита в Австралию бывшего генерального секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня и ровно 5 лет назад, в 2018 году дву страны сделали Совместное заявление об установлении стратегического партнерства по случаю визита в Австралию бывшего премьер-министра Нгуен Суан Фук.
По словам министра, две страны также входят в первую десятку торговых партнеров друг друга, а двусторонний товарооборот в 2022 году достиг 15,7 млрд долларов США, что вдвое больше, чем до стратегического партнерства. Австралийская ОПР внесла важный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. После строительства моста Митхуан в 2000 году, построенный в 2018 году мост Каолань, соединяющий два берега реки Тиен в дельте Меконга, стал символом сотрудничества между двумя странами.
Буй Тхань Шон выразил уверенность в том, что благодаря преимуществам взаимодополнения экономик, огромному потенциалу каждой страны и растущему политическому доверию вьетнамско-австралийские отношения поднимутся на новый уровень, на благо двух народов, ради мирного, кооперативного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона.
На мероприятии участники наслаждались совместным выступлением Австралийского и Вьетнамского военных оркестров и артиста Исайи Файрбрейса, победителя австралийского конкурса XFactor 2016 года.