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Празднование 30-летия комплекса памятников древней столицы Хюэ со дня получения статуса Всемирного культурного наследия ЮНЕСК

Вечером 17 июня на площади Нго Мон города Хюэ Народный комитет провинции Тхыатхьен-Хюэ торжественно провел церемонию празднования 30-летия комплекса памятников древней столицы Хюэ и 20-летия придворная музыка Хюэ «Няняк», которым присвоен статус Всемирного культурного наследия
  Художественное представление на мероприятии. Фото: ВИA  
Вечером 17 июня на площади Нго Мон города Хюэ Народный комитет провинции Тхыатхьен-Хюэ торжественно провел церемонию празднования 30-летия комплекса памятников древней столицы Хюэ и 20-летия придворная музыка Хюэ «Няняк», которым присвоен статус Всемирного культурного наследия Организацией по науке и культуре (ЮНЕСКО).

В церемонии приняли участие член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг; заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг; представители руководителей центральных и местных министерств и ведомств вместе с представителями ЮНЕСКО и международных организаций во Вьетнаме.

Выступая на церемонии, г-н Нгуен Суан Тханг подчеркнул, что комплекс памятников древней столицы Хюэ - первое культурное наследие Вьетнама, признанное ЮНЕСКО в качестве Всемирного культурного наследия, а 10 лет спустя - это придворная музыка Хюэ «Няняк», проложили путь к постепенной интеграции вьетнамских культурных наследий в регион и мир, подтверждая миру, что вьетнамская культура является передовой культурой, пропитанной национальной идентичностью; Вьетнам - страна с богатой культурой и потенциалом для сильного развития культурных индустрий и услуг.

По словам его словам, в настоящее время Тхыатхиен-Хюэ является единственной провинцией во Вьетнаме, а также в Юго-Восточной Азии, которая имеет 5 объектов всемирного культурного наследия, внесенных в список ЮНЕСКО.

В частности, наследие Хюэ также является уникальным культурным дипломатическим каналом, важным мостом в продвижении дипломатических отношений, дружеского сотрудничества, углублении взаимопонимания между Вьетнамом и международными друзьями.

11 декабря 1993 года Комплекс памятников древней столицы Хюэ был официально внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, это 410-е наследие в списке и первое всемирное наследие Вьетнама, удостоенное чести.

7 ноября 2003 года Няняк - придворная музыка Вьетнама была также включена ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, а также первым нематериальным культурным наследием, признанным в нашей стране.

По оценке ЮНЕСКО, сохранение памятников Хюэ в настоящее время переходит в стадию стабильности и устойчивого развития.

В частности, сохранение ценностей культурного наследия всегда тесно связано с процессом эксплуатации и популяризации ценностей, выступая важным рычагом в стратегии социально-экономического развития провинции и региона с упором на туризм и услуги.

ИЖВ/ВИА

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