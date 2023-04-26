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Празднование «50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Аргентиной: настоящее и будущее»
В своей приветственной речи директор Дипломатической академии Аргентины посол Эдуардо Лионель Демайо подчеркнул, что Аргентина считает Вьетнам важным партнером в Азии и между двумя странами еще есть много возможностей для сотрудничества и взаимодополняемости.
Две страны установили всеобъемлющее партнерство в 2010 году и расширяют сотрудничество. Аргентина желает установить стратегическое партнерство в ряде областей, среди них – продовольствия и продуктов.
Посол Эдуарди Лионель Демайо также поделился текущими взглядами Аргентины на внешнюю политику, заявив, что две страны разделяли схожие взгляды на ряде международных форумов. Эдуардо Лионель Демайо заявил, что для продолжения политического диалога обе стороны создали механизм политических консультаций между двумя министерствами иностранных дел. В 2021 году в ходе онлайн-встречи стороны договорились по принципу установления стратегического партнерства по отраслям и в ближайшем будущем продолжит переговоры по документам о сотрудничестве.
Поблагодарив Вьетнам за поддержку позиции Аргентины по ряду международных вопросов, а также в механизме сотрудничества между Аргентиной и АСЕАН, Эдуардо Лионель Демайо сказал, что Аргентина передала Вьетнаму технологии для идентификации павших солдатов, для сельского хозяйства, птицеводства, молочных продуктов, создания устойчивых к мангровым зарослям сортов риса, семян сои, науки и техники, цифровой трансформации, коммуникации, обучения.
Визит Председателя НС Вьетнама свидетельствует о стремлении, а также об усилиях по углублению и унификации дорожной карты для укрепления отношений сотрудничества между двумя странами в ближайшее время.
* Ускорить новое экономическое сотрудничество и инициативы по установлению связей
Начиная свое выступление Председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил удовлетворение предоставленной возможностью выступить в Министерстве иностранных дел, внешней торговли и религии, и поделился некоторыми мыслями по 3 вопросам, в том числе: ситуация в мире; внешняя политика и положение Вьетнама; вьетнамско-аргентинские отношения.
Отметив большие преимущества и потенциал, а также проблемы, с которыми сталкивается мир в связи с изменением климата и глобальным экономическим спадом, энергетическим и продовольственным кризисом, конфликтами и войнами, он подчеркнул важность международной солидарности и сотрудничества для совместного ответа на эти вызовы, для поиска мирных решений споров и разногласий на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, уважения Устава Организации Объединенных Наций и международного права.
Председатель НС Вьетнама также подчеркнул необходимость твердых обязательств и практических действий для поддержания многосторонности и порядка, основанного на международном праве: «Без мира не может быть развития и прогресса! Нам нужно приложить большие усилия, отстаивать свою ответственность перед международным сообществом за создание мира и сотрудничества и считать это мейнстримом и основным течением нашего времени!», - подчеркнул Выонг Динь Хюэ.
По словам председателя НС, задача велика, но она также является движущей силой и возможностью для активного внедрения инновации и развития. В эпоху промышленной революции 4.0 кажется, что все страны, будь то развитые или развивающиеся, большие или малые, как бы возвращаются к общей отправной точке, потому что в контексте цифровой трансформации сильное развитие искусственного интеллекта ( ИИ) и промышленной революции 4.0, будущее больше не просто продолжение прошлого.
Таким образом, у всех стран, таких как Аргентина и Вьетнам, особенно у опоздавших, таких как Вьетнам, еще есть огромные возможности. В этом процессе Вьетнам и Аргентина в частности, а также страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки в целом играют очень важную роль.
Председатель НС также рассказал об экономической, социальной и внешнеполитической ситуации во Вьетнаме после почти 37 лет всестороннего и синхронного реализации политики Обновления (Doi Moi) с 1986 года, инициированного Коммунистической партией Вьетнама. Из одной из самых бедных стран мира, сильно опустошенных войной, где около 95% населения жило в нищете, Вьетнам добился достижений исторического значения, став развивающейся страной в мире, усиливает индустрализацию, медернизацию и международную интеграцию...
Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности, активно интегрируется на международном уровне.
Выонг Динь Хюэ отметил: «В условиях все более жесткой и сложной стратегической конкуренции между крупными странами Вьетнам твердо следует политике «не выбирать сторону, а выбирать правду», основываясь на международном праве. Вьетнам активно участвует и продвигает свою роль в региональных и международных многосторонних механизмах, особенно АСЕАН, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, АТЭС, АСЕМ, ФЕАЛАК..., ответственно внося активный вклад и совместно с партнерами способствуют построению мирного и стабильного международного порядка, обеспечению законных интересов всех народов на основе уважения международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
В 2021 году 13-й съезд Коммунистической партии Вьетнама избрал высший руководящий орган во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и поставил две столетние цели, а конкретно: к 2030 году, к 100-летию со дня основания Партии, Вьетнам станет развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом; и к 2045 году, когда исполнится 100 лет со дня основания Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, Вьетнам станет развитой страной с высоким уровнем дохода.
В деле Обновления (Дой Мой) и международной интеграции страны Национальное собрание Вьетнама играет ведущую роль в институционализации политических ориентиров и линий, решении важных вопросов страны, принятии законов и надзоре за выполнением политики и законов, в котором сфера иностранных дел занимает очень важное место.
* Сильный импульс для вывода отношений двух стран на новый этап развития
Председатель НС отметил важность взаимодополнения и поддержки в рамках механизма сотрудничества Юг-Юг для обеспечения продовольственной, энергетической безопасности, реагирования на изменение климата, для связи цепочек поставок, переработки, производства, сельского хозяйства, промышленности, морского сообщения, авиации, логистики...
Вьетнам надеется вместе со странами Латинской Америки активно использовать возможности для умножения силы, ответственности сообщества, активно и эффективно решать традиционные и нетрадиционные вопросы безопасности, будь то на суше, на море или в воздухе, способствуя сохранению мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Председатель НС подтвердила, что Вьетнам придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Латинской Америкой. В настоящее время Вьетнам имеет дипломатические отношения со всеми 33 странами региона, включая традиционных друзей. Уважаемый покойный президент Вьетнама Хо Ши Мин, в своем путешествии для поиска пути спасения нации в начале двадцатого века, остановился в Аргентине и Уругвае.
"В любое время, будь то в период борьбы за независимость, национального воссоединения и сейчас, для нас всегда большая честь получить тесную солидарность, большую и всестороннюю помощь от народа мира, в том числе народа Аргентины и верных латиноамериканских друзьей ", - сказал председатель НС.
Говоря о прогнозе и видении на следующие 10 лет, председатель НС заявил, что Юго-Восточная Азия и Латинская Америка обладают большим потенциалом и могут полностью стать новыми полюсами роста в мире.
Вьетнам готов обсудить со странами-членами МЕРКОСУР скорейшее заключение соглашения о свободной торговле, создавая новые возможности для увеличения торговли и инвестиций, содействия экономическому росту и расширению сотрудничества между Вьетнамом и странами Южной Америки.
Одновременно с этим процессом Вьетнам будет продолжать продвигать свою роль в АСЕАН, стремиться быть локомотивом, воротами и мостом для сотрудничества между АСЕАН и МЕРКОСУР.
В регионе Куба все еще находится под давлением окружения и эмбарго. В очередной раз Вьетнам призывает к отмене эмбарго против Кубы.
* Вехи в отношениях Вьетнама и Аргентины
2023 год является важной вехой в отношениях между двумя странами, когда отмечается 50-летие построения и развития дружеских отношений.
Выонг Динь Хюэ подчеркнул: «Если наш президент Хо Ши Мин настаивал «Нет ничего более ценного, чем независимость и свобода. Мы скорее пожертвуем всем, чем потеряем нашу страну, откажемся от порабощения», то генерал Хосе де Сан-Мартин, национальный герой Аргентины и Южной Америки сказал «Все мы ради свободы. Мы скорее умрем, чем станем рабами». Это была историческая «встреча» мыслей и действий, которая принесла истину.
Он отметил три главных направления в развитии двухсторооних отношний в следующие годы.
Во-первых, в политико-дипломатическом плане: продолжать укреплять выстраивание отношений между лидерами двух стран посредством визитов на высоком уровне и контактов на региональных и международных форумах; активно продвигать роль каналов парламентов и политических партий.
Во-вторых, в торгово-экономической сфере: максимально усилить роль межправительственной комиссии, усовершенствовать правовую базу, особенно договоры об избежании двойного налогообложения, карантине животных и растений, авиационных услугах и т.д., открывая наиболее благоприятный рынок для товаров друг друга; продвигать сельскохозяйственное техническое сотрудничество, переработку сельскохозяйственной продукции; сотрудничество в области эксплуатации лития, технологии производства зеленого газообразного водорода; рассмотреть и активно продвигать открытие прямых рейсов между Ханоем и Хошимином с Буэнос-Айресом.
Двум странам необходимо воспользоваться рамками и соглашениями о свободной торговле, особенно МЕРКОСУР, CPTPP и т. д., и работать над созданием ЗСТ между Вьетнамом и МЕРКОСУР.
В-третьих, по культуре, образованию и туризму: укреплять сотрудничество в области образования и обучения между университетами и исследовательскими центрами. Председатель НС предложил Аргентине предоставить стипендии вьетнамским студентам для изучения испанского языка; способствовать обмену делегациями и сотрудничеству в области спорта, особенно в футболе.
Завершая свое выступление, председатель НС подчеркнул, что лучший способ предсказать будущее – создать будущее.
* Важная веха для конкретизации отношений сотрудничества
В своем выступлении на мероприятии председатель Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Аргентины Эдуардо Вальдес рассказал о сроках, когда Вьетнам и Аргентина официально установили дипломатические отношения в 1973 г. Оглядываясь назад за последние 50 лет, отношения между Вьетнамом и Аргентиной достигли многих успехов на 13 важных каналах сотрудничества. Вьетнам является важным и стратегическим торговым партнером Аргентины. За последнее десятилетие товарооборот двух стран увеличился на 600%, превысив рубеж в более чем 4 миллиарда долларов США. Вьетнам является шестым по величине торговым партнером Аргентины.
Г-н Эдуардо Вальдес подчеркнул, что визит председателя НС Выонг Динь Хюэ является важной вехой для конкретизации сотрудничества на благо двух народов, уверен, что обе стороны могут тесно сотрудничать, чтобы сблизить МЕРКОСУР и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Стороны создали парламентскую группу дружбы, которые станут важными механизмами дальнейшего укрепления парламентских отношений. Кроме того, достигнутое в ходе визита соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой депутатов Аргентины является шагом вперед в двустороннем парламентском сотрудничестве и создает механизм диалога для обмена информацией и опытом в сфере законодательной деятельности.
* Утром того же дня председатель НС Выонг Динь Хюэ и делегаты двух стран стали свидетелями церемонии подписания документов о сотрудничестве между двумя странами, в том числе: Соглашения о взаимной правовой помощи в уголовной сфере; Соглашение об экстрадиции; Соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы; Соглашение о профессиональном сотрудничестве между ВИА и Телам; Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.