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Празднование победы под Дьенбьенфу в Алжире
В мероприятии приняли участие вице-председатель Народного национального собрания Алжира Мессауд Гесри, представители комитетов законодательного органа, Совета нации, Национальной федерации ветеранов Алжира, дипломатического корпуса, журналисты, ветераны и алжирские друзья.
Посол Чан Куок Кхань отметил огромное значение победы и соглашения для угнетенных народов всего мира, сказав, что для алжирской революции оно стало поистине источником вдохновения, веры и огромного стимула для алжирского народа, поднявшегося на революцию 1 ноября 1954 года.
Дипломат подтвердил, что уроки тех событий и сегодня имеют огромное значение и должны передаваться молодым поколениям двух стран, способствуя тем самым развитию традиционных двусторонних отношений во всех аспектах.
По словам алжирских делегатов, многие алжирцы воспринимают победу как общий триумф двух народов, а их революции тесно взаимосвязаны.
По их словам, такие важные исторические вехи, как победа при Дьенбьенфу, подписание Женевских соглашений, а также слова генерала Во Нгуен Зиапа во время его визита в Алжир в 1976 году, по-прежнему свежи в их памяти и сердцах.