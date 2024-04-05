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НОВОСТИ

Празднование победы под Дьенбьенфу в Алжире

Посольство Вьетнама в Алжире в сотрудничестве с национальной ежедневной газетой «Эль Муджахид» африканской страны организовало 4 апреля пресс-конференцию, посвященную 70-летию победы под Дьенбьенфу (7 мая 1954 – 2024 гг.) и подписание Женевских соглашений о прекращении войны во Вьетнаме. Посольство Вьетнама в Алжире в сотрудничестве с национальной ежедневной газетой «Эль Муджахид» африканской страны организовало 4 апреля пресс-конференцию, посвященную 70-летию победы под Дьенбьенфу (7 мая 1954 – 2024 гг.) и подписание Женевских соглашений о прекращении войны во Вьетнаме (21 июля 1954 – 2024 гг.).

В мероприятии приняли участие вице-председатель Народного национального собрания Алжира Мессауд Гесри, представители комитетов законодательного органа, Совета нации, Национальной федерации ветеранов Алжира, дипломатического корпуса, журналисты, ветераны и алжирские друзья.

Посол Чан Куок Кхань отметил огромное значение победы и соглашения для угнетенных народов всего мира, сказав, что для алжирской революции оно стало поистине источником вдохновения, веры и огромного стимула для алжирского народа, поднявшегося на революцию 1 ноября 1954 года.

Дипломат подтвердил, что уроки тех событий и сегодня имеют огромное значение и должны передаваться молодым поколениям двух стран, способствуя тем самым развитию традиционных двусторонних отношений во всех аспектах.

По словам алжирских делегатов, многие алжирцы воспринимают победу как общий триумф двух народов, а их революции тесно взаимосвязаны.

По их словам, такие важные исторические вехи, как победа при Дьенбьенфу, подписание Женевских соглашений, а также слова генерала Во Нгуен Зиапа во время его визита в Алжир в 1976 году, по-прежнему свежи в их памяти и сердцах.

ИЖВ/ВИА

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