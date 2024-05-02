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Празднование Дня Воссоединения Вьетнама в России
Со дня Победы 49 лет назад народ Вьетнама преодолел множество трудностей и невзгод в деле по строительству и развитию страны. Под руководством Коммунистической партии страна восстанавливалась, развивалась, укрепляла и поднимала свою международную позицию, при этом доход населения вырос и продолжает рости, а независимость и суверенитет обеспечиваются.
Союза ветеранов основан 22 декабря 2015 года и по сей день расширяет свои филиалы в городах в России. Только в Москве Союз насчитывает 70 членов. Союз является мостом между вьетнамскими ветеранами в России и Союзами ветеранов в стране, поддерживает хорошие отношения с бывшими советскими и российскими военными специалистами, которые помогали Вьетнамской народной армии во время войны.
Поздравляя ветеранов с Днем Победы, советник-посланник Ле Куанг Ань отметил, что Союз ветеранов «открыл» серию мероприятий по празднованию главных майских праздников, таких как годовщина победы под Дьенбьенфу 7 мая в Посольстве, День Победы над фашизмом 9 мая в РФ, день рождения Президента Хо Ши Мина 19 мая. Он отметил, что Союз всегда участвует в деятельности посольства с военным духом, например, в мероприятиях по сбору средств для поддержки солдат, защищающих суверенитет над островами и морями.
На церемонии присутствующие не забыли упомянуть своих советских товарищей и военных специалистов, внесших неоспоримый вклад в победу вьетнамского народа. Председатель Организации «Союз ветеранов Войск ПВО» Н. Колесник не смог скрыть эмоций, когда упомянул о своих встречах с Дядей Хо и получении медали «Дружба» от генерала Во Нгуен Зиапа, назвав их великими лидерами, сделавшим все возможное, чтобы Вьетнам был «свободным и единым».
Несмотря на то, что они не служат в армии уже много лет, вчерашние солдаты с гордостью переживали воспоминания о войне, вместе пели песни о Дяде Хо, о городе его имени, о великой операции имени Хо Ши Мина, о чувствах к Чыонгша и решимости защищать суверенитет Родины над островами и морями. Как говорится в известной русской песни: «Солдат всегда солдат», вьетнамские ветераны в России всегда следуют солдатскому духу в бизнесе, в общественной деятельности и в авангарде всей патриотической деятельности.