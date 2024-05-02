Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Празднование Дня Воссоединения Вьетнама в России

В ликующей атмосфере патриотического соревнования 30 апреля Союз вьетнамских ветеранов в России организовал празднование 49-й годовщины окончания войны и воссоединения страны 30 апреля и Дня Труда 1 мая.
  Советник-посланник Посольства Ле Куанг Ань поздравляет ветеранов войны. Фото: Там Ханг, корр. ВИА в Москве  
Для ветеранов, самый молодой из которых прослужил в армии более десяти лет, 30 апреля 1975 года навсегда останется исторической вехой, положившей конец более чем двадцатилетней жестокой войне во Вьетнаме. Выступая на церемонии открытия после торжественного поднятия флага, вице-председатель Союза До Ван Тиеу первым делом упомянул павших солдат, отдавших свою жизнь за Родину, выразив бесконечную благодарность всем тем, кто участвовал в операции имени Хо Ши Мина по воссоединению страны, подчеркнув, что они – часть величайшей и героической истории Вьетнама.

Со дня Победы 49 лет назад народ Вьетнама преодолел множество трудностей и невзгод в деле по строительству и развитию страны. Под руководством Коммунистической партии страна восстанавливалась, развивалась, укрепляла и поднимала свою международную позицию, при этом доход населения вырос и продолжает рости, а независимость и суверенитет обеспечиваются.

Союза ветеранов основан 22 декабря 2015 года и по сей день расширяет свои филиалы в городах в России. Только в Москве Союз насчитывает 70 членов. Союз является мостом между вьетнамскими ветеранами в России и Союзами ветеранов в стране, поддерживает хорошие отношения с бывшими советскими и российскими военными специалистами, которые помогали Вьетнамской народной армии во время войны.

Поздравляя ветеранов с Днем Победы, советник-посланник Ле Куанг Ань отметил, что Союз ветеранов «открыл» серию мероприятий по празднованию главных майских праздников, таких как годовщина победы под Дьенбьенфу 7 мая в Посольстве, День Победы над фашизмом 9 мая в РФ, день рождения Президента Хо Ши Мина 19 мая. Он отметил, что Союз всегда участвует в деятельности посольства с военным духом, например, в мероприятиях по сбору средств для поддержки солдат, защищающих суверенитет над островами и морями.

На церемонии присутствующие не забыли упомянуть своих советских товарищей и военных специалистов, внесших неоспоримый вклад в победу вьетнамского народа. Председатель Организации «Союз ветеранов Войск ПВО» Н. Колесник не смог скрыть эмоций, когда упомянул о своих встречах с Дядей Хо и получении медали «Дружба» от генерала Во Нгуен Зиапа, назвав их великими лидерами, сделавшим все возможное, чтобы Вьетнам был «свободным и единым».

Несмотря на то, что они не служат в армии уже много лет, вчерашние солдаты с гордостью переживали воспоминания о войне, вместе пели песни о Дяде Хо, о городе его имени, о великой операции имени Хо Ши Мина, о чувствах к Чыонгша и решимости защищать суверенитет Родины над островами и морями. Как говорится в известной русской песни: «Солдат всегда солдат», вьетнамские ветераны в России всегда следуют солдатскому духу в бизнесе, в общественной деятельности и в авангарде всей патриотической деятельности.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Vietjet сообщает о выдающихся результатах в первом квартале 2024 года

Vietjet сообщает о выдающихся результатах в первом квартале 2024 года

Акционерная компания Vietjet Aviation (HOSE: VJC), преодолевая трудности, связанные с нехваткой самолетов в авиационной промышленности, сообщила о выдающихся показателях деловой активности в первом квартале 2024 года, обеспечив мощный импульс для развития на весь год.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top