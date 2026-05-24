Báо Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Празднование Весака-2026 в Далате включает разнообразные культурные и благотворительные мероприятия

Празднование Весака-2026 открылось 23 мая широким спектром мероприятий в центре города Далат центральной провинции Ламдонг.
  Делегаты совершают обряды на церемонии открытия празднования Весака-2026 в Далате 23 мая. Фото: ВИА.  
Выступая на церемонии, досточтимый Тхить Минь Нят, глава Исполнительного комитета отделения Буддийской сангхи Вьетнама в провинции Ламдонг, подчеркнул, что посредством празднования Весака в этом году организаторы надеются способствовать продвижению образа вьетнамского буддизма, который всегда сопровождает народ, а также утверждать дух активного участия в общественной жизни и внесения вклада в развитие страны и благополучие народа в новую эпоху.

По его словам, фестиваль также направлен на формирование в обществе здорового и милосердного культурного образа жизни, поощрение социальной ответственности перед общиной и Родиной, а также на содействие построению мирного, гуманного и устойчиво развивающегося общества.

Весак, посвященный дню рождения Будды Шакьямуни, признан Организацией Объединенных Наций международным культурно-религиозным праздником во имя мира. В этом году мероприятие проходит в центре Далата с 23 по 31 мая и включает масштабную программу культурных, духовных и благотворительных мероприятий, которые, как ожидается, привлекут десятки тысяч буддийских сановников, верующих, туристов и местных жителей.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр воздал дань памяти павшим бойцам на исторических объектах в провинции Куангчи

23 мая Премьер-министр Ле Минь Хынг и правительственная делегация в ходе рабочей поездки в центральную провинцию Куангчи возложили цветы и воскурили благовония в память о павших бойцах на Национальном кладбище павших бойцов Чыонгшон, в национальном историческом комплексе особого значения древней цитадели Куангчи и у памятного объекта пещеры Тамко на дороге 20 Куеттханг.
