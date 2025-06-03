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Праздничные выходные ко Дню независимости 2 сентября — «золотая» возможность для внутреннего туризма Вьетнама
Ханой привлекает всеобщее внимание не только благодаря важному историческому значению, но и благодаря масштабным мероприятиям, приуроченным ко Дню независимости 2 сентября. Ожидается, что эти события привлекут множество жителей и туристов со всей страны.
В ответ на опасения по поводу дефицита гостиничных номеров, Данг Хыонг Зянг, директор Департамента туризма Ханоя, заявила, что город способен обеспечить достаточное количество мест размещения для гостей во время четырёхдневных выходных. Ситуация с нехваткой номеров наблюдается локально в центральных районах, а не повсеместно.
Согласно обзору популярных платформ бронирования (Agoda, Traveloka, Booking и др.), множество гостиничных вариантов в Ханое всё ещё доступно на период праздников.
Представители некоторых отелей подтвердили, что уровень бронирования слегка повысился, но повсеместной загрузки пока нет. Небольшие отели, апартаменты и homestay в старом квартале или у озёр Тэй и Чукбач бронируются активнее — частично из-за меньшего количества номеров, частично из-за тактики временного закрытия онлайн-бронирования для последующей продажи по более высокой сезонной цене. Однако это единичные случаи, не отражающие общую картину.
По данным Департамента туризма, Ханой располагает обширной и разнообразной системой средств размещения: 3 761 объект размещения с более чем 71 200 номеров; В том числе 85 отелей и апарт-отелей категории от 1 до 5 звёзд с почти 12 000 номеров; Ещё 3 676 объектов без категории с почти 60 000 номеров также готовы обслужить туристов.
Благодаря такому объему и разнообразию, Ханой полностью готов принять большой поток гостей в этот праздничный период.
Данг Хыонг Зянг отметила, что город поручил гостиницам и туристическим объектам заранее подготовиться — обеспечить персонал, услуги, безопасность и санитарные условия. Также платформы типа Airbnb и другие системы краткосрочной аренды будут активно задействованы для увеличения предложения.
По наблюдениям туроператоров, многие туристы выбирают альтернативу — туры выходного дня в близлежащие локации, такие как Хоабинь, Ниньбинь, Тамдао, Сапа, Халонг и др., чтобы избежать скопления людей в столице.
Нгуен Бик Куен, коммерческий директор отеля KK Sapa, сообщила, что число предварительных бронирований в Сапа растёт стабильно, и ближе к праздникам ожидается ещё больший наплыв. Поскольку выходные в этом году довольно продолжительные, заполненность отелей в пиковые дни практически гарантирована.
Тем временем, туристические компании активно запускают новые продукты, чтобы стимулировать рынок.