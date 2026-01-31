Праздник Тэт 2026 дает позитивный импульс туристическому росту

Выступление танца льва на улице Онгланг: город Кантхо встречает гостей в период празднования Лунного Нового года. (Фото: ВИА

Во внутреннем туризме заметно усиливается тенденция к большей самостоятельности путешественников: все чаще они сами составляют маршруты, выбирают гибкие сроки поездок и отдают предпочтение пакетным предложениям авиаперелёт + отель, соответствующим индивидуальным запросам. Ряд выездных туров уже распродан, что подтверждает позитивные сигналы начала года и ожидания устойчивого роста туризма в 2026 году.

Примерно за три недели до праздника Тэт внутренний туристический рынок заметно оживился. Данные онлайн-поиска и социальных платформ свидетельствуют о резком росте интереса, особенно к направлениям с приятной погодой, развитой туристической инфраструктурой и условиями для семейного отдыха. В преддверии каникул Фукуок возглавил рейтинги поисковых запросов, за ним следуют Дананг, Нячанг, Хошимин и Далат. Примечательно, что в этом году все больше внимания привлекает Кондао благодаря спокойной атмосфере, а также богатым культурным и духовным ценностям.

В период праздника Тэт ожидается, что традиционные направления, такие как Далат, Фукуок, Нячанг, Фантхиет, Сапа, Мокчау и бухта Халонг, продолжат привлекать большое число туристов. После Тэта, по прогнозам, спрос сместится в сторону более легких поездок, ориентированных на впечатления, с более выраженным культурным и духовным акцентом.

По словам Фам Тхи Ань Нгуйет, директора компании SeA Travel, текущие тенденции внутреннего туризма наглядно отражают более активное планирование со стороны путешественников: маршруты все чаще подбираются с учетом личных предпочтений и удобных сроков. Многие пакетные туры, отметила она, были полностью раскуплены задолго до наступления праздника.

Нгуен Ван Ту, директор по продажам ханойского филиала компании Hava Travel, сообщил, что одними из самых востребованных являются туры по маршруту Ханой – Ниньбинь – Халонг – Сапа продолжительностью от трех до пяти дней стоимостью примерно 3,5–5,5 млн донгов (134–211 долларов США) на человека. Между тем «наземные» туры в Дананг – Хюэ – Хойан продолжительностью четыре дня и три ночи по цене около 4 млн донгов на человека также демонстрируют стабильный спрос благодаря компактной программе и разумной стоимости.

Представитель Vietluxtour отметил, что спрос на поездки в период лунного Нового года в 2026 году вырос примерно на 15–20% по сравнению с прошлым годом. При этом рост не носит перегретого характера по объемам, а смещается в сторону повышения качества. Авиатуры компании в Ханой и Дананг уже полностью распроданы, тогда как по наземным программам в Далат, Фантхиет, Нячанг и ряд направлений в дельте Меконга остаются лишь ограниченные места.

По оценкам туристических компаний, внутренний туристический рынок в период Лунного Нового года 2026 года демонстрирует не только высокий спрос, но и заметные изменения в поведении потребителей: путешественники все чаще планируют поездки заранее и уделяют больше внимания содержательным впечатлениям и качеству сервиса.

Длительные каникулы также подстегнули высокий спрос на выездной туризм по странам Азии, при этом Китай выделяется разнообразием направлений, гибкими программами и конкурентной стоимостью. В более доступном сегменте популярностью пользуются короткие поездки по маршруту Наньнин – Гуйлинь – Яншо продолжительностью от двух до четырех дней стоимостью 3,5–7 млн донгов на человека, их часто выбирают индивидуальные туристы и семьи, которым нужен легкий отдых в сочетании с весенними экскурсиями. В среднем и премиальном сегментах, в свою очередь, акцент делается на турах с прямыми рейсами, более длительными маршрутами и обслуживанием по системе «всё включено».

Япония и Республика Корея по-прежнему входят в число наиболее популярных направлений у вьетнамских туристов в период праздника Тэт 2026 года. Туристические компании отмечают, что оформление групповых виз в Китай, Японию и Республику Корея стало сравнительно удобным и доступным по цене, при высоком уровне одобрения. В сочетании с благоприятными валютными курсами это побуждает путешественников выбирать маршруты, сочетающие осмотр достопримечательностей, шопинг и гастрономические впечатления, повышая общую ценность поездки.

В то же время Сингапур, Таиланд и Малайзия остаются популярными вариантами благодаря безвизовому въезду, небольшой дальности перелета, высокой частоте рейсов и компактной продолжительности туров.