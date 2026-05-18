Праздник Весак в Далате: 15 мероприятий в рамках «Пути духовного опыта»
Основные мероприятия пройдут с 23 по 25 мая (7–9 апреля года Биньнго по лунному календарю), тогда как расширенная программа продлится до 1 июня 2026 года. Главной особенностью нынешнего праздника станет серия мероприятий «Путь духовного опыта», включающая 15 ключевых событий, объединяющих традиционные буддийские обряды с культурными, художественными и благотворительными программами для общества.
В рамках серии мероприятий, проходящих с 23 по 25 мая, оргкомитет организует выставку картин «Путь просветления» среди сосновых лесов Далата, где будут представлены 30 произведений, воссоздающих путь Будды от рождения до просветления; пространство вегетарианской кухни и буддийской культуры на площади Ламвьен; церемонию запуска растворимой бумаги «Напиши то, от чего хочешь отказаться» у озера Суанхыонг, а также мероприятия по каллиграфии и конкурс рисунков на тему рождения Будды.
23 мая состоится официальная церемония открытия в зале Федерации труда провинции Ламдонг с участием досточтимых буддийских деятелей, гостей и около 300 делегатов; конкурс по буддийскому учению для буддистов и семинар по национальной каллиграфии, связанной с буддийским учением. Особым событием станет программа «Зажжение семи лотосов» на площади Ламвьен вечером того же дня, которая воспроизведёт символ семи шагов новорождённого Будды по цветам лотоса.
24 мая пройдёт главная церемония Весака, включающая утреннюю медитацию среди сосновых лесов нагорья; процессию в честь рождения Будды от пагоды-патриархата Линькуанг до района Тхюита — озера Суанхыонг, а также традиционный обряд омовения Будды. В рамках программы также состоится вручение стипендий «Милосердие» учащимся, преодолевающим трудности, и передача домов милосердия нуждающимся семьям на местах.
Буддийский художественный вечер у озера Суанхыонг, который состоится вечером 24 мая, с музыкальными и танцевальными буддийскими выступлениями на водной сцене, станет ярким культурным акцентом нынешнего праздника Весак в Далате.
Помимо духовных церемоний, в рамках праздника будут активно проводиться благотворительные мероприятия для общества, включая программу «Ярмарка за 0 донгов — Делимся любовью» с передачей 1 000 наборов предметов первой необходимости малоимущим; посещение семей льготных категорий населения, инвалидов войны и семей павших героев; поддержку социальных учреждений; участие в программе посадки деревьев, распространение идей охраны окружающей среды и устойчивого развития в духе буддизма.
Завершением праздничной программы станут два парада украшенных платформ вечером 30 и 31 мая, в которых примут участие 50 праздничных платформ, проходящих по центральным улицам Далата и создающих яркое фестивальное пространство в «городе тысячи цветов».
Праздник Весак является важнейшим культурно-духовным событием буддизма, посвящённым рождению Будды Шакьямуни, и признан Организацией Объединённых Наций международным культурно-религиозным праздником мира. По информации оргкомитета, клуб «Аромат и красота Бодхи», действующий при Центральном комитете по культуре Буддийской сангхи Вьетнама, станет координатором ряда ключевых направлений праздника, включая общее управление программой, организацию системы информационного сопровождения, взаимодействие со спонсорами и проведение благотворительных мероприятий в рамках Весака-2026.