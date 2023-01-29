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Пражский аэропорт хочет открыть прямые рейсы во Вьетнам

Аэропорт Праги в Чешской Республике планирует открыть новые прямые авиарейсы в Северную Америку и Азию, включая Чикаго (США) и Вьетнам. Йиржи Пос, председатель правления пражского аэропорта, сказал, что аэропорт рассматривает возможность запуска рейсов из Праги во Вьетнам в партнерстве с Vietnam Airlines или Bamboo Airways.

Он также добавил, что в феврале может состояться еще один раунд переговоров с Qatar Airlines по маршруту в Доху.

Пос сказал, что аэропорт ведет переговоры с некоторыми американскими партнерами о прямом сообщении, соединяющем Прагу и Чикаго, добавив, что аэропорт также надеется возобновить прямые рейсы в Канаду, в частности в Торонто и Монреаль, с потенциальными партнерами, такими как Air Canada или Air Transat.

В то же время пражский аэропорт также заинтересован в направлениях в Азии, включая Китай, Индию, Японию, Сингапур, Республику Корея и Монголию, а также в направлениях в Европе, сообщил он.

До пандемии COVID-19, в 2019 году пражский аэропорт обслуживал 65% прибывающих и вылетающих пассажиров в стране.

ИЖВ/ВИА

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