Правительство: 3 вьетнамские вакцины против COVID-19 проходят клинические испытания

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4 апреля, на очередной правительственной пресс-конференции в марте 2022 г., заместитель министра здравоохранения До Суан Туен сообщил, что все три вьетнамского вакцины-кандидата проходят клинические испытания. Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос о лицензировании вакцины на основе оценки Совета по этике и Консультативного совета.

В частности, вакцина ARCT-154 - первая произведенная во Вьетнаме мРНК-вакцина компании VinBioCare Biotechnology на технологии от Arcturus Therapeutics, США, прошла промежуточную оценку фазы 1 и фазы 2, а теперь проходит фазу 3b и промежуточные этапы, клиническое тестирование на первых 1.000 добровольцах.

Вакцина Nano Covax, разработанная компанией Nanogen Biotechnology, прошла клинические испытания для фазы 3 промежуточной оценки.

Вакцина Covivac, исследованная Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов, прошла оценку промежуточных результатов клинического испытания фазы 1 и тестируется на фазе 2.

Что касается плана вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет, заместитель министра здравоохранения сообщил, что Министерство здравоохранения организует обучение методам инъекций на местах, чтобы можно было развернуть вакцинацию, как только вакцина прибудет во Вьетнам. В настоящее время вакцины Pfizer и Moderna лицензированы для использования для детей.

Согласно опросу, уровень одобрения родителями инъекций для детей 5-11 лет колеблется от 60% до 80%.



