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Правительство ужесточает контроль за судами для борьбы с ННН-промыслом
Однако незаконный промысел в иностранных водах остается сложным, сказал он, добавив, что это связано с нарушениями правил VMS и отсутствием внимания со стороны компетентных органов.
Если не будут приняты жесткие меры наказания, Вьетнаму будет трудно добиться снятия «желтой карточки», и страна может даже получить предупреждение с «красной карточкой» в ходе предстоящей инспекции ЕК, запланированной на сентябрь-октябрь этого года.
В связи с этим премьер-министр обратился к компетентным министрам и председателям местных народных комитетов с просьбой сосредоточиться на строгом выполнении решений по борьбе с ННН-промыслом, а также на выявлении и устранении нарушений VMS.
Они должны объединить усилия для пересмотра системы и более эффективного управления флотом рыболовных судов, чтобы своевременно выявлять суда с выключенным или снятым устройством. Работа должна быть завершена в третьем квартале.
Необходимо создать механизм коммуникации для обмена информацией между министерствами и провинциями и повышения осведомленности общественности о проблеме.
Компетентные органы должны внимательно следить за рыбацкими сообществами и поддерживать с ними регулярный контакт, а также проводить регулярные проверки качества и установки VMS, чтобы выявлять и пресекать действия тех, кто нарушает правила.
Народные комитеты прибрежных городов и провинций должны обеспечить ресурсы для установки VMS на рыболовных судах размером от 15 метров.
Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов поручено представлять отчеты о выполнении депеши премьер-министру Фам Минь Тьиню и вице-премьеру Чан Лыу Куангу - главе Национального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с ННН-промыслом