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Правительство ужесточает контроль за судами для борьбы с ННН-промыслом

Правительство распорядилось ужесточить наказание за любое нарушение правил системы мониторинга судов (VMS), чтобы добиться снятия «желтой карточки» Европейской комиссии (ЕК) с вьетнамских морепродуктов за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел. В депеше, направленной 15 мая министрам сельского хозяйства и развития сельских районов, информации и коммуникаций, юстиции, общественной безопасности и обороны, а также председателям народных комитетов прибрежных городов и провинций, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что после шести лет проведения согласованных мер по борьбе с ННН-промыслом страна достигла успехов в управлении рыболовством, в частности, в установке устройств VMS.
Однако незаконный промысел в иностранных водах остается сложным, сказал он, добавив, что это связано с нарушениями правил VMS и отсутствием внимания со стороны компетентных органов.

Если не будут приняты жесткие меры наказания, Вьетнаму будет трудно добиться снятия «желтой карточки», и страна может даже получить предупреждение с «красной карточкой» в ходе предстоящей инспекции ЕК, запланированной на сентябрь-октябрь этого года.

В связи с этим премьер-министр обратился к компетентным министрам и председателям местных народных комитетов с просьбой сосредоточиться на строгом выполнении решений по борьбе с ННН-промыслом, а также на выявлении и устранении нарушений VMS.

Они должны объединить усилия для пересмотра системы и более эффективного управления флотом рыболовных судов, чтобы своевременно выявлять суда с выключенным или снятым устройством. Работа должна быть завершена в третьем квартале.

Необходимо создать механизм коммуникации для обмена информацией между министерствами и провинциями и повышения осведомленности общественности о проблеме.

Компетентные органы должны внимательно следить за рыбацкими сообществами и поддерживать с ними регулярный контакт, а также проводить регулярные проверки качества и установки VMS, чтобы выявлять и пресекать действия тех, кто нарушает правила.

Народные комитеты прибрежных городов и провинций должны обеспечить ресурсы для установки VMS на рыболовных судах размером от 15 метров.

Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов поручено представлять отчеты о выполнении депеши премьер-министру Фам Минь Тьиню и вице-премьеру Чан Лыу Куангу - главе Национального руководящего комитета по предупреждению и борьбе с ННН-промыслом 

ВИА/ИЖВ

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