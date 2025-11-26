Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

Заместитель Премьер-министра Хо Дык Фок 25 ноября подписал официальную депешу № 228/CĐ-TTg об организации реализации мер поддержки и выплат страховых пособий населению и предприятиям, пострадавшим от исключительно сильного наводнения в центральных провинциях.

В документе отмечается, что в последние дни центральный регион пережил чрезвычайно интенсивные осадки и наводнения. Уровни воды на ряде рек побили исторические рекорды, что привело к масштабным затоплениям, значительным человеческим потерям, разрушению имущества, потери урожая, сельскохозяйственных угодий, скота и социально-экономической инфраструктуры, а также нарушило повседневную жизнь и хозяйственную деятельность региона.

Правительство и Премьер-министр постоянно следят за ситуацией и своевременно издают оперативные указания для ранней и проактивной организации профилактики и ликвидации последствий наводнений. Министерства, местные власти, население и деловое сообщество активно принимают меры по минимизации ущерба и ускоренному восстановлению.

Во избежание задержек в реализации мер поддержки и для обеспечения своевременной выплаты страховых пособий гражданам и предприятиям, что позволит стабилизировать ситуацию и содействовать восстановлению производства и бизнеса, Премьер-министр поручил министрам, руководителям ведомств и председателям Народных комитетов провинций Хатинь, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ, Дананг, Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач.

Министерству финансов поручено совместно с соответствующими ведомствами и местными властями обязать и ускорить работу страховых компаний по разработке оперативных решений и скорейшему, окончательному урегулированию страховых требований пострадавших граждан и предприятий. Выплаты должны осуществляться быстро, удобно, в полном объёме и в строгом соответствии с законодательством о страховании.

Министерство финансов также должно руководить работой Социального страхования Вьетнама, обеспечивая своевременную и полную выплату пособий по социальному страхованию, страхованию по безработице и медицинскому страхованию при максимально упрощённых процедурах. Министерство проработает вопросы в пределах своей компетенции либо доложит уполномоченным органам о необходимых мерах поддержки регионов.

Министерство здравоохранения, в координации с Министерством финансов и соответствующими провинциями, обеспечит оперативное урегулирование вопросов, связанных с оплатой медицинских услуг по линии медицинского страхования для застрахованных граждан, пострадавших от наводнения.
Министерству внутренних дел поручено совместно с Министерством финансов и местными органами власти обеспечить своевременное и полное назначение и выплату пособий по страхованию от безработицы для пострадавших работников в соответствии с законодательством о занятости.

Председатели Народных комитетов указанных провинций должны активно взаимодействовать с Министерством финансов, Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел для защиты законных прав и интересов граждан и предприятий.

Канцелярия Правительства будет осуществлять мониторинг исполнения настоящей депеши и докладывать уполномоченным органам о вопросах, выходящих за пределы её компетенции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Российская академия наук удостоила высокой чести ведущего вьетнамского учёного

Российская академия наук удостоила высокой чести ведущего вьетнамского учёного

На церемонии, состоявшейся 25 ноября в Российской академии наук (РАН), президент РАН, профессор-академик Геннадий Красников вручил президенту Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) профессору Тьяу Ван Миню звание академика.
ПОДРОБНЕЕ

Top