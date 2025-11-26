Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

В документе отмечается, что в последние дни центральный регион пережил чрезвычайно интенсивные осадки и наводнения. Уровни воды на ряде рек побили исторические рекорды, что привело к масштабным затоплениям, значительным человеческим потерям, разрушению имущества, потери урожая, сельскохозяйственных угодий, скота и социально-экономической инфраструктуры, а также нарушило повседневную жизнь и хозяйственную деятельность региона.

Правительство и Премьер-министр постоянно следят за ситуацией и своевременно издают оперативные указания для ранней и проактивной организации профилактики и ликвидации последствий наводнений. Министерства, местные власти, население и деловое сообщество активно принимают меры по минимизации ущерба и ускоренному восстановлению.



Во избежание задержек в реализации мер поддержки и для обеспечения своевременной выплаты страховых пособий гражданам и предприятиям, что позволит стабилизировать ситуацию и содействовать восстановлению производства и бизнеса, Премьер-министр поручил министрам, руководителям ведомств и председателям Народных комитетов провинций Хатинь, Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ, Дананг, Куангнгай, Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач.



Министерству финансов поручено совместно с соответствующими ведомствами и местными властями обязать и ускорить работу страховых компаний по разработке оперативных решений и скорейшему, окончательному урегулированию страховых требований пострадавших граждан и предприятий. Выплаты должны осуществляться быстро, удобно, в полном объёме и в строгом соответствии с законодательством о страховании.



Министерство финансов также должно руководить работой Социального страхования Вьетнама, обеспечивая своевременную и полную выплату пособий по социальному страхованию, страхованию по безработице и медицинскому страхованию при максимально упрощённых процедурах. Министерство проработает вопросы в пределах своей компетенции либо доложит уполномоченным органам о необходимых мерах поддержки регионов.



Министерство здравоохранения, в координации с Министерством финансов и соответствующими провинциями, обеспечит оперативное урегулирование вопросов, связанных с оплатой медицинских услуг по линии медицинского страхования для застрахованных граждан, пострадавших от наводнения.

Министерству внутренних дел поручено совместно с Министерством финансов и местными органами власти обеспечить своевременное и полное назначение и выплату пособий по страхованию от безработицы для пострадавших работников в соответствии с законодательством о занятости.



Председатели Народных комитетов указанных провинций должны активно взаимодействовать с Министерством финансов, Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел для защиты законных прав и интересов граждан и предприятий.



Канцелярия Правительства будет осуществлять мониторинг исполнения настоящей депеши и докладывать уполномоченным органам о вопросах, выходящих за пределы её компетенции.