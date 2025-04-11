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НОВОСТИ

Правительство требует строгого контроля за экспортируемыми товарами с поддельной маркировкой «Сделано во Вьетнаме»

Во второй половине дня 10 апреля Постоянный офис Руководящего комитета 389 направил официальное письмо, в котором призвал местные органы власти активизировать борьбу с торговым мошенничеством, связанным с поддельным указанием происхождения товаров. Ранее, 7 апреля 2025 года, Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание с участием министерств, ведомств, зарубежных представительств Вьетнама, а также отраслевых ассоциаций и предприятий с целью выработки активных мер реагирования на новые вызовы в международной торговле.

На совещании Премьер-министр предложил ряд решений для реализации на уровне министерств, ведомств и местных органов власти, включая меры по противодействию экспорту товаров с фальсифицированным вьетнамским происхождением.

В целях эффективного исполнения указаний Премьер-министра Постоянный офис Руководящего комитета 389 обратился к комитетам 389 при министерствах, ведомствах и органах местного самоуправления с просьбой поручить соответствующим подразделениям усилить мониторинг ситуации, проводить контрольные мероприятия, своевременно выявлять, пресекать и строго наказывать нарушения, связанные с перемещением товаров с поддельным указанием вьетнамского происхождения через границу — по суше, морю и через международные аэропорты.

Кроме того, необходимо ужесточить контроль за выдачей сертификатов происхождения товаров с маркировкой «Сделано во Вьетнаме» для экспортируемой продукции, в составе которой используются импортные материалы, — в строгом соответствии с действующим законодательством о происхождении товаров.

Особое внимание следует уделить продолжению пересмотра и устранения правовых пробелов и недостатков в системе определения происхождения товаров. В случае необходимости необходимо вносить соответствующие изменения в рамках своей компетенции или обращаться с предложениями о внесении поправок в уполномоченные органы в соответствии с законодательством.

ВИА/ИЖВ

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