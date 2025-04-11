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Правительство требует строгого контроля за экспортируемыми товарами с поддельной маркировкой «Сделано во Вьетнаме»
На совещании Премьер-министр предложил ряд решений для реализации на уровне министерств, ведомств и местных органов власти, включая меры по противодействию экспорту товаров с фальсифицированным вьетнамским происхождением.
В целях эффективного исполнения указаний Премьер-министра Постоянный офис Руководящего комитета 389 обратился к комитетам 389 при министерствах, ведомствах и органах местного самоуправления с просьбой поручить соответствующим подразделениям усилить мониторинг ситуации, проводить контрольные мероприятия, своевременно выявлять, пресекать и строго наказывать нарушения, связанные с перемещением товаров с поддельным указанием вьетнамского происхождения через границу — по суше, морю и через международные аэропорты.
Кроме того, необходимо ужесточить контроль за выдачей сертификатов происхождения товаров с маркировкой «Сделано во Вьетнаме» для экспортируемой продукции, в составе которой используются импортные материалы, — в строгом соответствии с действующим законодательством о происхождении товаров.
Особое внимание следует уделить продолжению пересмотра и устранения правовых пробелов и недостатков в системе определения происхождения товаров. В случае необходимости необходимо вносить соответствующие изменения в рамках своей компетенции или обращаться с предложениями о внесении поправок в уполномоченные органы в соответствии с законодательством.