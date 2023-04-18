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Правительство согласно с внесением в НС снижения налога на добавленную стоимость на 2%
Согласно предложению Минфина, ставка налога на добавленную стоимость будет снижена на 2% для всех товаров и услуг, облагаемых ставкой налога в 10% (значит до 8%), уменьшена на 20% процентная ставка для исчисления налога на добавленную стоимость для предприятий при выставлении счетов-фактур за все товары и услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость
По мнению Министерства финансов, это предложение направлено на стимулирование потребительского спроса, содействие восстановлению и развитию производства и предпринимательской деятельности, чтобы внести вклад в государственный бюджет, а также в экономику. Минфин предложил период применения сниженного тарифа с даты обнародования Постановления НС по 31 декабря 2023 года.
По данным Минфина, сокращение доходов государственного бюджета в связи со снижением тарифа ожидается на уровне около 5,8 трлн. донгов в месяц, или 35 трлн. донгов за последние 6 месяцев года.
Кроме того, Минфин также предложил снижение около 35 сборов с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года. Сокращение государственного бюджета в связи с новым введением оценивается на уровне 700 млрд. донгов.
В целях скорейшей поддержки населения и предприятий Министерству финансов предлагает на одобрение премьер-министра в упрощенном порядке обнародование нового решения.
В 2020 году Вьетнам осуществил меры поддержки для смягчения последствий эпидемии COVID-19 на сумму 129 трлн. донгов (из которых сумма рассрочки налога и арендной платы за землю составляет 97,5 трлн. донгов, а сумма снижения налогов и сборов - 31,5 трлн. донгов).