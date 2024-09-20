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Правительство Сингапура передало товары первой необходимости в помощь людям в пострадавших от стихийного бедствия районах Вьетнама
С 11 сентября по настоящее время Министерство сельского хозяйства и развития деревни получило множество грузов помощи от международных организаций, партнеров по снижению риска стихийных бедствий и посольств таких стран, как Швейцария, Великобритания, Австралия, Индия, от Регионального координационного центра гуманитарной помощи АСЕАН по управлению стихийными бедствиями, Японского агентства международного сотрудничества - JICA, организации Samaritan’s Purse...