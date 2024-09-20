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НОВОСТИ

Правительство Сингапура передало товары первой необходимости в помощь людям в пострадавших от стихийного бедствия районах Вьетнама

19 сентября во второй половине дня в аэропорту Нойбай (Ханой) представитель Министерства сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама получил партию экстренной гуманитарной помощи от правительства Сингапура для поддержки жителей, пострадавших от стихийных бедствий в различных районах Вьетнама.
  Фото: CNA  
В состав гуманитарного груза входят насосы для фильтра воды, баки для хранения воды, комплекты личной гигиены, спасательные одеяла, канистры для воды, продовольственные пайки. Согласно плану, эти товары будут доставлены в провинцию Баккан в течение дня (20 сентября).

С 11 сентября по настоящее время Министерство сельского хозяйства и развития деревни получило множество грузов помощи от международных организаций, партнеров по снижению риска стихийных бедствий и посольств таких стран, как Швейцария, Великобритания, Австралия, Индия, от Регионального координационного центра гуманитарной помощи АСЕАН по управлению стихийными бедствиями, Японского агентства международного сотрудничества - JICA, организации Samaritan’s Purse...

Нянзан/ИЖВ

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