Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИA

Премьер-министр Фам Минь Тьинь написал статью под заголовком “правительство под руководством партии, 80-летний путь на благо страны и народа” по случаю 80-й годовщины основания правительства.



Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет перевод статьи Члена Политбюро, Премьер-министра Правительства Фам Минь Тьиня под заголовком: “ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, 80-ЛЕТНИЙ ПУТЬ НА БЛАГО СТРАНЫ И НАРОДА”:



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, 80-ЛЕТНИЙ ПУТЬ НА БЛАГО СТРАНЫ И НАРОДА



Фам Минь Тьинь



Член Политбюро, Премьер-министр Правительства



На протяжении 80 лет героической истории страны, под руководством Партии и любимого Президента Хо Ши Мина, Правительство во все периоды всегда стояло плечом к плечу со всей политической системой, соотечественниками и солдатами по всей стране, прилагая усилия, чтобы преодолеть все невзгоды, трудности и вызовы. Продивигаясь силу великого национального единства в сочетании с силой времени, оно добилось великих достижений, успешно осуществило дело сопротивления и национального строительства,, принесло независимость, свободу и счастье народу и уверенно ведёт страну по пути обновления, интеграции и развития.



Оглядываясь на 80-летнюю историю Правительства, прошедшую через через трудные, сложные, но также славные, почетные и гордые периоды Вьетнамской революции, можно видеть, что под руководством Центрального Комитета Партии, любимого Президента Хо Ши Мина, а также под постоянным и непосредственным руководством Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря в разные периоды, от Временного правительства Демократической Республики Вьетнам в 1945 году до Правительства Социалистической Республики Вьетнам сегодня, мы всегда сохраняли сплочённость и единство «единогласные сверху донизу, ясные сверху донизу», всегда прилагали все усилия, неустанно стремились к цели «Национальной независимости, связанной с социализмом» и свободной, благополучной и счастливой жизни Народа. Всё это способствовало созданию исторических поворотных моментов, изменявших ход событий, обеспечивших великие победы и значительные достижения, имеющие историческое значение для нашего народа и нашей страны.



После успеха Августовской революции, 28 августа 1945 года Временное правительство Демократической Республики Вьетнам выступило с Декларацией перед всем народом и мировым сообществом о создании нового Правительства и обнародовало список объединённого национального Кабинета, включавшего 15 членов во главе с Президентом Хо Ши Мином. 2 сентября 1945 года Президент Хо Ши Мин от имени Временного правительства зачитал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам, положившую конец более чем тысячелетнему феодальному строю и почти вековому колониальному и фашистскому господству, открывшую новую эпоху - эпоху независимости и свободы для народа и страны. В первые дни существования ещё молодой революционной власти, в обстановке «ситуация висела на волоске», под руководством Партии и любимого Президента Хо Ши Мина Временное правительство одновременно сосредоточилось на организации, построении и укреплении революционной власти, борьбе с «врагами внутри страны и захватчиками снаружи», а также на создании и укреплении потенциала страны; широко развернуло движения «Уничтожим врага голода» с инициативой «Горшок риса против голода», движение «Уничтожим врага неграмотности» с «Бинь зан хок ву» (движение за массовое образование), движение «Золотая неделя»…; и организовало всеобщие выборы, на которых 6 января 1946 года был избрано Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам. 2 марта 1946 года на первой сессии Национального собрания 1-го созыва было сформировано Коалиционное правительство сопротивления, включавшее 14 членов, а 9 ноября 1946 года на второй сессии была принята первая Конституция нашей страны.



Столкнувшись с заговором французских колонизаторов о новом вторжении в нашу страну, ночью 19 декабря 1946 года Президент Хо Ши Мин обратился с призывом к всенародной войне сопротивления, выразив готовность к самопожертвованию и решимость защитить независимость и свободу вьетнамского народа. Под руководством Партии Правительство вместе с соотечественниками и солдатами по всей стране развернуло движение «Всенародное сопротивление, всестороннее сопротивление», одновременно сосредоточившись на стабилизации жизни людей и одновременно на развитии все более мощных вооруженных сил, одержав важные победы в Кампании Вьетбак - осенью-зимой 1947 года, в Пограничной кампании - осенью-зимой 1950 года, в зимне-весенней кампании 1953–1954 годов…, что привело к исторической победе при Дьенбьенфу, которая «прогремела на пяти континентах и потрясла земной шар», 7 мая 1954 года, вынудившей французских колонизаторов сесть за стол переговоров на Женевской конференции с нашим Правительством во главе с товарищем Фам Ван Донгом, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, в качестве главы делегации с целью положить конец войне и восстановить мир в Индокитае.



С целью сорвать выполнение Женевских соглашений французские колонизаторы, а затем и американские империалисты вынашивали коварный замысел разделить нашу страну, создав марионеточное правительство в Южном Вьетнаме. Под руководством Партии и любимого Президента Хо Ши Мина Правительство сосредоточило усилия на мобилизации сил всей нации в сочетании с силой времени, одновременно выполняя две стратегические задачи: строительство социализма на Севере и борьба за национальное освобождение, воссоединение страны на Юге. Север стал «большом тылом», оказывавшим поддержку Южному Вьетнаму - «большому фронту»; широко организовало множество движений соревнования, такие как «Три готовности», «Три трудовых доблести», «Ветер Дайфонг», «Барабан Бакли», «Волна Зуенхай», «Знамя Банят»… Благодаря всестороннему использованию мощи «трёх направлений наступления» - политического, военного и дипломатического - мы добились блистательных побед, таких как Тетское наступление 1968 года, победа «Дьенбьенфу в воздухе» 1972 года и, особенно, Великая победа весной 1975 года, вершиной которой стал день полной победы 30 апреля 1975 года в исторической Хошиминской кампании, полностью освободившей Южный Вьетнам и воссоединившей страну после более чем 20 лет разделения - Север и Юг вновь стали одной семьёй. При этом под руководством Политбюро Правительство вело переговоры и подписало Парижское соглашение 1973 года, направленное на прекращение войны и установление мира во Вьетнаме и Индокитае[1].



После воссоединения страны на первой сессии Национального собрания 6-го созыва (1976 г.) было принято решение назвать страну Социалистической Республикой Вьетнам. Под руководством Партии Правительство (с июля 1981 г. по сентябрь 1992 г. носившее название Совет Министров) сосредоточило усилия на руководстве процессом строительства и развития экономики, преодолении последствий войны, восстановлении производства и предпринимательской деятельности, одновременно продолжая твёрдо защищать государственные границы и выполнять высокую международную миссию по оказанию помощи камбоджийскому народу в освобождении от режима геноцида.



Столкнувшись с застойным состоянием экономики с централизованной моделью управления, бюрократией и субсидиями, а также с многочисленными трудностями в жизни народа, Партия и Государство выдвинули руководящий принцип обновления экономического мышления. Это выразилось в Директиве № 100 от 13 января 1981 года Секретариата ЦК партии, в «Контракте-10» согласно Резолюции № 10 от 5 апреля 1988 года Политбюро [2] в сельском хозяйстве, а также в «трёх планах» для промышленно-торгового сектора на основании Резолюции Совета Министров № 25/CP от 21 января 1981 года о ряде мер по продвижению права на активное производство, деловую деятельность и финансовую автономию государственных предприятий.



Из страны, страдавшей от голода, Вьетнам после одного года реализации «Контракта-10» смог обеспечить себя продовольствием и начал экспортировать рис, а сегодня стал одной из ведущих стран-экспортёров риса в мире [3]. Эти первые результаты дела «Доймой» (Обновление) способствовали изменению социально-экономической ситуации, вывели страну из бедности, постепенно сформировали и укрепили тезисы, основанные на практике, о развитии социалистически ориентированной рыночной экономики.



Всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама 6-го созыва (декабрь 1986 года) открыл новую эпоху - эпоху обновления, интеграции и развития страны. Под руководством Партии, при поддержке Национального собрания, Совет Министров (с октября 1992 года - Правительство) активно и проактивно поручил всем уровням, секторам и населенным пунктам осуществлять экономические обновления, опираясь на три основных направления: устранение бюрократии и субсидий; развитие многосекторальной экономики с множественной собственностью, а также открытость и интеграция с внешним миром. Необходимо сосредоточивать усилия на всестороннем обновлении во всех сферах - от построения институтов и законодательства до развития экономики и общества, охраны окружающей среды, обеспечения социальной защиты, ликвидации голода и сокращения бедности, заботы о жизни народа, укрепления и повышения потенциала в области обороны и безопасности, а также активизации внешней связей и международной интеграции. Вьетнам — от экономики, зависимой от помощи, находившейся в состоянии блокады и эмбарго, — превратился в открытую, динамичную экономику, входящую в число стран с высоким темпом роста в регионе и мире, в группу 15 государств с наибольшим объемом привлечения иностранных инвестиций и в двадцатку стран с крупнейшими масштабами торговли в глобальном масштабе [4]. Особенно важно, что мы сумели мобилизовать ресурсы, сосредоточив усилия на эффективной реализации политики обеспечения социальной защиты, социального благополучия, устойчивого сокращения бедности, постоянно повышая материальный и духовный уровень жизни народа. Вьетнам оценивается как образцовый пример успешного выполнения Целей развития тысячелетия (MDGs), завершив задачу ликвидации голода и сокращения бедности на 10 лет раньше установленного срока.



Продвигая героические традиции Народной армии и народной общественной безопасности на протяжении всей истории Вьетнамской революции, под руководством Партии и при поддержке Национального собрания, Правительство сосредоточило усилия на руководстве, приоритетном распределении ресурсов для укрепления и наращивания потенциала в области обороны и безопасности; создании прочной всеобщей оборонной позиции, позиции народного сердца безопасности; активном развитии оборонной и двойного назначения оборонно-безопасностной промышленности; усилении борьбы с преступностью, обеспечении мирной и спокойной жизни народа.



Внешнеполитическая деятельность и международная интеграция были всесторонне и глубоко усилены, унаследовав и продвигая традицию миролюбивой дипломатии нашего народа, а также дипломатический стиль Хо Ши Мина - «приверженность установленным принципам, гибкость и адаптивность к меняющемуся миру », гармонично сочетающий независимость, последовательную стратегию и гибкость в тактике, ставя интересы нации и народа превыше всего. Внешнеполитическая ситуация страны неуклонно расширялась: Вьетнам вступил в Организацию Объединённых Наций (1977), в АСЕАН (1995), подписал Соглашение о торговле между Вьетнамом и США (2000), а на сегодняшний день заключил и участвует в 17 соглашениях о свободной торговле (FTA); поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами; имеет всеобъемлющее партнёрство, стратегическое партнёрство или всеобъемлющее стратегическое партнёрство с 38 государствами, включая всех 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Благодаря этому наша страна «никогда ещё не обладала таким положением, потенциалом, статусом и международным авторитетом, как сегодня». Вьетнам уже внёс и продолжает вносить активный и эффективный вклад в решение региональных и глобальных проблем, армия и полиция принимают участие в миротворческих силах ООН, которые признаны и высоко оценены международным сообществом.



Для достижения двух стратегических столетних целей, определённых в Резолюции XIII съезда партии, наша Партия чётко обозначила руководящий принцип на сосредоточение усилий на создании прочного фундамента, стратегического видения и прорывного развития в новой эпохе - эпохе стремления к созданию богатой, цивилизованной и процветающей страны. Под непосредственным руководством Центрального Комитета Партии, Политбюро, Секретариата во главе с Генеральным секретарём То Ламом, при тесной поддержке и координации с Национальным собранием, Отечественным фронтом Вьетнама, политико-общественными организациями, Правительство сосредотачивает усилия на руководстве, организации практического выполнения и конкретизации руководящих принципов и решений Партии в программы, планы, задачи и конкретные меры во всех сферах.

Прежде всего, при участии всей политической системы Правительство сосредоточило усилия на решительных указаниях министерствам, ведомствам и местным органам по проведению революции в организации аппарата, по сути - «реорганизации страны» в духе упрощения структуры на Центральном уровне; объединении административных единиц провинциального и общинного уровня, завершении исторической миссии уездного уровня и построении двухуровневой системы местной власти. После оптимизации и упрощения аппарат Правительства созыва 2021–2026 годов состоит из 14 министерств, 3 ведомств министерского уровня и 5 органов при Правительстве; двухуровневая модель местной администраци, включает 34 провинции и города, а также 3 321 общин, кварталов и особых районов. Одновременно осуществляется переход от административной системы управления к администрации созидательного типа, служащей народу, которая на первых этапах уже действует стабильно и бесперебойно; административные процедуры решаются быстрее и удобнее, что позволяет гражданам и предприятиям экономить время и расходы на поездки.



Продолжать активно продвигать строительство, развитие и совершенствование трёх столпов социалистической демократии: социалистического правового государства и социалистически ориентированной рыночной экономики под руководством Партии, управлением Государства и надзором Народа. Реализовать последовательную точку зрения, согласно которой человек является центром, субъектом, целью, ресурсом и наиболее важной движущей силой развития; не жертвуя прогрессом, социальной справедливостью, социальной безопасностью и окружающей средой ради простого экономического роста. Необходимо сосредоточивать усилия на развертывании, организации решительной, синхронной и эффективной реализации основных взглядов и руководящих принципов Партии: (1) развитие экономики, общества и охрана окружающей среды являются центральными задачами; (2) строительство Партии - «ключевой фактор», при этом кадровая работа является «ключевым из ключевых»; (3) развитие культуры - духовный фундамент общества; (4) укрепление обороны, безопасности и активное продвижение внешней политики, международной интеграции - важнейшая и постоянная задача; (5) дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, негативными явлениями и расточительством; (6) особое внимание обеспечению социальной защиты, созданию равных возможностей для доступа к образованию, здравоохранению, культуре, спорту, повышению духовного и материального уровня жизни народа, «чтобы никто не остался позади». На сегодняшний день мы с большой радостью констатируем, что досрочно - на 5 лет и 4 месяца - в основном выполнена цель Центрального Комитета партии 13-го созыва по ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране, всего построено 334 234 новых дома. Продолжать активно реализовывать три стратегических прорыва, формировать новую модель роста, реструктуризировать экономику, усиливать индустриализацию и модернизацию страны, создавать новые производительные силы. Решительно выполнят решения Политбюро в ключевых сферах. Необходимо полностью усваивать девиз: «ресурсы берут начало в мышлении, видении; движущая сила - в обновлении, творчестве; сила - в народе и предпринимателях», сосредоточивать руководство на решительном выполнении прорывов в развитии системы социально-экономической инфраструктуры; энергично продвигать строительство и завершение ключевых инфраструктурных проектов - автомагистралей, аэропортов, морских портов, цифровой инфраструктуры, инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры… В частности, срочная реализация проекта высокоскоростной железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон; сосредоточение усилий на подготовке строительства высокоскоростной магистрали Север – Юг, городских железных дорог в Ханое и Хошимине, а также атомных электростанций Ниньтхуан -1 и Ниньтхуан -2. Развитие системы стратегической инфраструктуры стало ярким пятном последних лет, способствующей изменению облика страны и открывающей новые пространства для развития [5]. Мы превзойдём плановые показатели, завершив уже в 2025 году строительство 3.000 км автомагистралей и 1.000 км прибрежных дорог.



На протяжении всей 80-летней героической истории, проходя через многие трудные, тяжёлые и полные испытаний этапы, но под мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама, Правительство разных периодов всегда демонстрировало высокий уровень решимости, большие усилия и решительные действия, вместе с соотечественниками и солдатами всей страны добиваясь великих, исторически значимых достижений во всех сферах. Из практической деятельности Правительства мы можем извлечь ряд ценных уроков: (1) Твёрдо держать знамя национальной независимости и социализма; Правительство должно рассматривать это как первоочередное условие и как путеводную звезду во всей своей деятельности; (2) Считать народ корнем; революционное дело принадлежит народу, осуществляется народом и ради народа; определять народ и предприятия как центр, как субъект всей деятельности Правительства; (3) Постоянно укреплять и усиливать единство: единство всей Партии, единство всего народа, национальное единство, международное единство; Правительство должно создавать все условия для поощрения и развития силы великого национального единства; (4) Сочетать национальную силу с силой времени, внутреннюю силу со международной силой; Правительство должно быть ядром в объединении национальной силы с силой времени, внутренней силы с международной, твёрдо и настойчиво сохранять дух независимости и самостоятельности; (5) Правильное руководство Партии является важнейшим фактором, определяющим победу вьетнамской революции; поэтому вся деятельность правительства всегда должна находиться под прямым и всесторонним руководством партии, которой часто являются Политбюро и Секретариат, возглавляемый с Генеральным секретарём.



Наша страна вступает в новый этап развития в условиях, когда переплетаются как благоприятные возможности, так и трудности и вызовы, причём последних больше. Ожидается, что мировая и региональная ситуация будет продолжать быстро меняться, становиться всё более сложной и непредсказуемой; стратегическое соперничество между великими державами, конфликты в различных регионах будут продолжаться; глобальный экономический рост, торговля и инвестиции замедляются, риски возрастают. Одновременно в самой стране усиливаются процессы старения населения и истощения природных ресурсов; проблемы загрязнения окружающей среды, эпидемий, стихийных бедствий, изменения климата, информационной безопасности, кибербезопасности становятся всё более сложными и оказывают всё более серьёзное воздействие на все государства и регионы.



Под руководством Партии, при участии всей политической системы, при активном отклике и поддержке народа и делового сообщества, унаследовавшее достижения и ценный опыт правительства разных периодов за последние 80 лет; Правительство будет и впредь развивать дух единства, совместных усилий и единогласия; действовать более решительно и эффективно; постоянно проявлять инициативу, активность, обновление и творчество; стремиться наилучшим образом выполнять возложенную миссию, функции и задачи, чтобы вместе со всей страной вступить в новую эпоху - эпоху богатства, цивилизации, процветания и благоденствия, встать в один ряд с великими державами на пяти континентах. Сосредоточиться на построении «Правительства, создающего развитие, честного, решительного в действиях и служащего народу». Решительно проводить революцию в организации аппарата; реорганизовывать административные единицы всех уровней и внедрять двухуровневый модель местной администрации, переводя состояние от «бежать и одновременно выстраиваться в очередь» к состоянию «ровный строй, свободный путь, единодушное продвижение вперёд». Активно сокращать аппарат, повышать действенность, результативность и эффективность государственного управления и управления обществом. Усиленно продвигать децентрализацию и делегирование полномочий в духе «населенный пункт решает, населенный пункт делает, населенный пункт несёт ответственность».



Активно продвигать стратегические прорывы по существу и эффективности; продолжать совершенствование институциональной системы развития в направлении освобождения производительных сил, эффективной мобилизации всех ресурсов, пробуждения и создания новых стимулов для развития. Сосредоточиться на подготовке и развитии высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка; особое внимание уделять привлечению, использованию, воспитанию и развитию талантов в духе идей Хо Ши Мина о «поиске людей, обладающих и талантом, и добродетелью». Продолжать активно обеспечивать приток, мобилизацию и эффективное использование ресурсов, создавая ещё более мощные прорывы в развитии современной и комплексной системы социально-экономической инфраструктуры, что станет фундаментом для подъема страны и её взлёта в новую эпоху развития.



Решительно способствовать экономическому росту, связанному с экономической реструктуризацией, и создать новую модель роста, основанную на науке, технологиях, инновациях, цифровой трансформации и высококачественных человеческих ресурсах; способствовать индустриализации и модернизации экономики на основе поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией, обеспечения основных сбалансированностей экономики. Прилагать максимальные усилия, с чёткими планами и конкретными решениями, чтобы достичь цели роста ВВП более чем на 8% в 2025 году, создав импульс, силу, динамику и уверенность, чтобы стремиться к среднему росту на уровне 10% или более в следующий период.



Сосредоточиться на решительном и эффективном осуществлении важнейших решений, касающихся прорывов в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; международной интеграции в новых условиях; законотворчестве и правоприменении; развитии частной экономики; государственной экономики; образования и подготовки кадров; охраны здоровья народа и культуры. Основной принцип заключается в том, что сразу после того, как Политбюро издает резолюцию, правительство представляет Национальному собранию для обнародования резолюции о специальных механизмах и политиках, а правительство немедленно издает конкретный план действий и сосредотачивается на решительной и эффективной реализации.



Осуществлять комплексные меры по всестороннему развитию культуры и вьетнамцев. Сосредоточиться на построении и развитии вьетнамской культуры как «национальной, научной, массовой», передовой, глубоко пронизанной национальной самобытностью. Уделять особое внимание обеспечению социальной защиты, безопасности, спокойствия народа, гарантировать прогресс, социальную справедливость, материальное и духовное благополучие населения, «не оставить никого позади». Сконцентрироваться на повышении качества образования и подготовки кадров на всех уровнях; обновлять и совершенствовать механизмы и политику в области демографического развития; создавать справедливую, качественную, эффективную и устойчивую систему здравоохранения.



Усилить управление и эффективное использование природных ресурсов, защиту окружающей среды, активно адаптироваться к изменению климата. Продвигать «зелёный» переход; эффективно реализовывать программы по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями, реагированию на изменение климата в дельте Меконга; осуществлять программы по предотвращению наводнений и оползней в среднегорных и горных районах; в основном устранить ситуацию с серьёзным загрязнением окружающей среды в крупных городах.



Продолжать укреплять и повышать потенциал национальной обороны и безопасности; твёрдо защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Отечества. Строить революционную, регулярными, элитную и современную Народную армию и Народную полицию. Сосредоточить усилия на борьбе с различными видами преступности, особенно с преступностью, связанной с наркотиками, киберпреступностью и преступлениями в сфере высоких технологий. Последовательно проводить внешнеполитический курс независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений; быть хорошим другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества. Сосредоточиться на эффективном осуществлении внешних связей Партии, государственной дипломатии и народной дипломатии; уделять внимание повышению уровня внешних отношений в новую эпоху, в соответствии с историческим масштабом, культурой и положением страны.



Сосредоточить усилия на построении партийной организации Правительства, партийных комитетов в министерствах, ведомствах и населенных пунктах действительно чистых и крепких. Создание контингента кадров и членов партии, особенно лидеров, обладающего достаточным потенциалом и отвечающего поставленной задаче. Активно продвигать Изучение и следование идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина, а также выполнение обязанности по личному примеру со стороны кадров и партийцев. Решительно бороться с коррупцией, расточительством и негативными проявлениями в системе государственной администрации и во всём обществе в соответствии с указаниями Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, негативными явлениями и расточительством.



Восемьдесят лет Правительства - это один путь, одна цель, пройденные с духом единства, гуманности, воли, храбрости, уверенности и стремления; умение ценить время, умение проявлять разум и решительность в нужный момент. Мы твёрдо верим, что под руководством славной Коммунистической партии Вьетнама, при сопровождении и надзоре со стороны Национального собрания, при поддержке Отечественного фронта Вьетнама, политических и общественных организаций, с духом «Правительство - слуга народа», «Что полезно для народа - нужно всеми силами делать. Что вредит народу — нужно всеми силами избегать», Правительство, все уровни, отрасли, населенные пункты вместе с соотечественниками и солдатами всей страны будут и впредь развивать дух единства, совместных усилий и единодушия, настойчиво стремясь к успешной реализации поставленных стратегических целей, чтобы уверенно вести страну в новую эру, стоя плечом к плечу с мировыми державами, как всегда желал любимый президент Хо Ши Мин./.



[1] Товарищ Советник Ле Дык Тхо, товарищ Суан Тхуй - министр иностранных дел, глава делегации Правительства Демократической Республики Вьетнам, и товарищ Нгуен Тхи Бинь - министр иностранных дел, глава делегации Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам, приняли участие в четырехсторонней переговорной конференции в Париже.



[2] Среди них - Директива № 100 от 13 января 1981 года Секретариата ЦК партии о совершенствовании контрактной системы, расширении «контрактных обязательств по продукту до трудовых групп и отдельных работников» в сельскохозяйственных кооперативах, и Резолюция № 10 от 05 апреля 1988 года Политбюро о реформе управления сельскохозяйственной экономикой.



[3] В 2024 году мы экспортировали более 9 миллионов тонн риса, получив доход в 5,7 миллиарда долларов США.



[4] По данным Brand Finance, стоимость национального бренда в 2024 году достигла 507 миллиардов долларов США, заняв 32-е место в мире.



[5] Многие объекты вошли в легенду, как, например, линия электропередачи 500 кВ протяжённостью почти 1 500 км от ГЭС Хоабинь, обеспечившая электроэнергией весь Центральный и Южный Вьетнам, строительство которой в 1990-е годы прошлого века решительно направляло и контролировало Правительство во главе с Премьер-министром Во Ван Киет; или такие проекты, как Нефтеперерабатывающий завод Зунгкуат, Нефтехимический комплекс Нгишон, ГЭС Шонла, Лайчау, спутники Vinasat-1 и Vinasat-2, автомагистраль Север - Юг (восточная часть), Международный аэропорт Лонгтхань, а также многие современные объекты и проекты международного уровня, реализованные в последнее время.





