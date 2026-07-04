Правительство подвело итоги работы за шесть месяцев и определило задачи на второе полугодие

Премьер-министр Ле Минь Хынг выступает со вступительным словом на очередном заседании Правительства 4 июля 2026 года. Фото: ВИА





4 июля Правительство провело очередное заседание за июнь и онлайн-совещание с руководством 34 провинций и городов страны, чтобы рассмотреть социально-экономическую ситуацию в первые шесть месяцев 2026 года и выработать меры на второе полугодие для достижения поставленных на этот год целей, прежде всего задачи обеспечения двузначного экономического роста.В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам, Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, а также руководители министерств, ведомств министерского уровня, центральных органов, местностей и крупных предприятий.Выступая со вступительным словом, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что в первой половине года Вьетнам приступил к реализации Резолюции XIV съезда КПВ, резолюций и заключений ЦК партии и Политбюро, а также задач социально-экономического развития в условиях быстро меняющейся региональной и мировой обстановки. Возникло много новых, сложных и непредсказуемых проблем. Стратегическая конкуренция между крупными державами становилась все более острой, усиливались геополитические риски, угрозы нетрадиционной безопасности и риски, связанные с изменением климата.В частности, он указал, что конфликты на Ближнем Востоке нарушили торговлю и цепочки поставок, негативно сказались на безопасности, привели к снижению объемов мировой торговли, ухудшили перспективы роста, вызвали макроэкономическую нестабильность, усилили инфляционное давление, а также побудили крупные страны и партнеров корректировать свою политику, что еще больше дестабилизировало мировую торговлю и экономический рост.Внутри страны, наряду с возможностями и преимуществами, связанными с укреплением доверия и новым импульсом после успешного проведения XIV съезда КПВ, Вьетнам также столкнулся с многочисленными трудностями и серьезным давлением в обеспечении макроэкономической стабильности, энергетической безопасности, продвижении драйверов роста и перестройке экономической структуры для достижения быстрого и устойчивого развития.В этой ситуации Правительство, Премьер-министр, органы власти всех уровней, министерства, ведомства и местные администрации согласованно и результативно реализовали задачи и меры по повышению эффективности руководства и управления, выполнению текущих задач и комплексному решению накопившихся проблем.Одновременно они своевременно и эффективно реагировали на возникавшие непредвиденные вопросы, параллельно выполняя стратегические задачи, определенные Резолюцией XIV съезда КПВ, а также указаниями ЦК партии и Политбюро, отметил глава Правительства.Он подчеркнул руководящую роль ЦК партии, Политбюро и Секретариата, особенно указания Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама, поддержку и тесную координацию со стороны Национального собрания и органов всей политической системы, а также доверие, совместные усилия и решимость всей политической системы, народа и делового сообщества.В результате, по его оценке, социально-экономическая ситуация в июне, во втором квартале и в первые шесть месяцев 2026 года продолжала демонстрировать относительно позитивную динамику. Было достигнуто много важных результатов, что создало импульс для выполнения задач на весь год.Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил участникам проанализировать контекст и ситуацию в первой половине года, спрогнозировать развитие обстановки в предстоящий период и предложить комплексные, всеобъемлющие политические решения. В частности, необходимо оценить, в полной ли мере достигнутые результаты соответствуют имеющемуся потенциалу и ресурсам, а также можно ли было добиться более высоких показателей.Он подчеркнул необходимость тщательно проанализировать имеющиеся недостатки, ограничения, трудности и вызовы, результаты выполнения Заключения № 18, принятого на втором пленуме ЦК КПВ, а также задачи и ответственность органов власти всех уровней и местных администраций.Премьер-министр также потребовал определить задачи на последние шесть месяцев года, чтобы обеспечить двузначный экономический рост при сохранении макроэкономической стабильности.Особое внимание, добавил он, следует уделить институциональным вопросам, требующим дальнейших прорывных решений, чтобы создать основу для быстрого и устойчивого развития. Кроме того, необходимо продолжать высвобождать ресурсы и продвигать новые драйверы роста, прежде всего науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию.В ходе конференции участники обсудят социально-экономическую ситуацию в июне и во втором квартале 2026 года, распределение и освоение государственного инвестиционного капитала, реализацию национальных целевых программ, а также выполнение задач, связанных с государственным бюджетом, в первые шесть месяцев года. Кроме того, они рассмотрят результаты работы Правительства и Премьер-министра, а также подготовку к новому 2026–2027 учебному году.Ожидается, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам выступит с речью, в которой обозначит важные направления для Правительства, министерств, ведомств и местных администраций на предстоящий период.