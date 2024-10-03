НОВОСТИ
Правительство ожидает роста ВВП на 7% в 2024 году
Согласно последним данным Министерства планирования и инвестиций, многие экономические показатели превзошли поставленные НС цели, несмотря на непредсказуемые внутренние и глобальные события.
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны оценивается в 6,8-7% в 2024 году, что превышает прогнозы международных организаций.
Cельский, лесной и рыбный сектор и сектор услуг сохраняют устойчивые темпы роста, а промышленное производство активно восстанавливается, что служит важным стимулом для экономического роста. Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за январь-август составил 4,04%, а в целом за год этот показатель, по прогнозам, вырастет до 4,5%.
Кроме того, в стране наблюдался положительный рост стоимости торговли, розничных продаж и доходов от услуг, а также производственной, деловой и инвестиционной активности.
Заместитель министра промышленности и торговли Чан Куок Фыонг назвал привлечение ПИИ самым ярким событием в экономике Вьетнама: общий объем зарегистрированного капитала за первые восемь месяцев этого года вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 19,3 млрд долларов США, а сумма выплаченных средств увеличилась на 3,4% и достигла 13,55 млрд долларов США, что является самым высоким показателем с 2021 года, и это яркое свидетельство доверия иностранных инвесторов к вьетнамскому рынку, которые считают его безопасным и привлекательным направлением.
Он также отметил ряд факторов, способствовавших экономическому росту, в том числе прорывы в развитии инфраструктуры в области транспорта и цифровой трансформации, а также усилия правительства по совершенствованию институтов и нормативных актов.
Однако, по словам Чан Куок Фыонга, в развитии страны таятся такие проблемы, как макроэкономические риски, низкий рост кредитования и большое давление со стороны корпоративных облигаций с истекшим сроком погашения.
Он подчеркнул, что местные компании столкнулись с трудностями из-за растущего давления со стороны антидемпинговых расследований и расследований, связанных с мошенничеством в отношении происхождения товаров, а также требований, связанных с охраной окружающей среды, устойчивым развитием и зеленым переходом.
В оставшуюся часть года правительство будет уделять приоритетное внимание стимулированию роста в сочетании с поддержанием стабильной макроэкономики, сдерживанием инфляции и обеспечением основных балансов экономики, подчеркнул он, добавив, что оно продолжит устранять узкие места для предприятий путем пересмотра и завершения институтов и политики, одновременно ускоряя выделение государственного капитала и реализацию национальных целевых программ.