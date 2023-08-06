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Правительство: Макроэкономика за семь месяцев остается стабильной, инфляция находится под контролем
На очередном заседании правительства под председательством премьер-министра были даны оценки социально-экономических показателей за июль и за первые семь месяцев этого года, а также хода выполнения программы социально-экономического восстановления и развития, распределения и освоения государственных инвестиций и реализации трех национальных целевых программ, сказал он.
Министр Чан Ван Шон сказал, что правительство и премьер-министр сосредоточили свое внимание на радикальном выполнении резолюций и выводов Центрального комитета, Политбюро, Национального собрания и правительства, включая создание и совершенствование институтов и законов; преодоление трудностей и препятствий, поддержка людей и бизнеса, организация важных конференций, форумов и встреч по продвижению экономической дипломатии, важных проектов страны...
Пока что макроэкономическая ситуация остается стабильной, а инфляция находится под контролем. За первые семь месяцев средний индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 3,12%, в то время как все основные экономические балансы были обеспечены.
Сборы в государственный бюджет превысили 1 квадриллион донгов (42,13 миллиарда долларов), или 62,7% от сметы. При этом экспорт достиг 195,4 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса — 16,5 млрд долларов.
В июле индекс промышленного производства (ИПП) вырос на 3,9% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом исчислении. Общий объем розничных продаж товаров и услуг вырос на 7,1% в годовом исчислении в июле и на 10,4% за семь месяцев.
За семь месяцев было освоено 267,63 трлн донгов государственного инвестиционного капитала, что составляет 37,85% от годового целевого показателя, что на 3,38% больше, чем в прошлом году. В то же время страна привлекла почти 16,24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 4,5% больше.
В июле было создано 13.700 новых предприятий, в результате чего общее количество новых предприятий за семь месяцев достигло 131.900.
По словам министра Чан Ван Шон, члены правительства также откровенно признали недостатки, трудности и вызовы, с которыми столкнулись, в частности, риски в макроэкономической стабильности, основных балансах, инфляция снижающается, но под многими давлениями.
По словам министра Чан Ван Шона, премьер-министр подчеркнул поставленные задачи, отдав приоритет преодолению трудностей, с которыми сталкиваются предприятия и деятельность, содействию росту, созданию рабочих мест и средств к существованию, обеспечению основных балансов экономики.
В то же время премьер-министр поручил ускорить освоение государственного инвестиционного капитала, реализовать программу социально-экономического восстановления и развития, три общегосударственные целевые программы.
Он добавил, что глава правительства конкретно поставил задачи перед отдельными министерствами, отраслями и населенными пунктами на ближайшее время, напомнив им хорошо подготовиться к предстоящему новому учебному году.