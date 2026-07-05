Правительство конкретизировало случаи временного запрета на выезд из страны из-за налоговой задолженности

Согласно постановлению, временный запрет на выезд из страны может применяться к владельцам и законным представителям предприятий и кооперативов, в отношении которых применяются меры принудительного исполнения административных решений в сфере налогового администрирования и которые имеют непогашенную налоговую задолженность в размере 50 млн донгов (1 902 доллара США) либо 500 млн донгов и более, если такая задолженность остаётся неоплаченной в течение 120 дней и более после установленного законом срока уплаты.



Эта мера также применяется к иностранным гражданам с просроченными налоговыми обязательствами, которые не выполнили свои налоговые обязанности, а также к гражданам Вьетнама, выезжающим из страны для постоянного проживания за рубежом, и вьетнамцам, проживающим за рубежом, при выезде из Вьетнама, если у них имеется просроченная налоговая задолженность, остающаяся неоплаченной.



Налоговый орган, непосредственно отвечающий за управление налогоплательщиком, уполномочен направлять уведомление о временном запрете на выезд из страны.



Налоговый орган, направивший уведомление о временном запрете на выезд из страны, также уполномочен направлять уведомления о продлении или снятии такого запрета. В случае передачи ответственности за управление налогоплательщиком другому налоговому органу новый управляющий орган уполномочен направлять уведомления о продлении или отмене временного запрета на выезд из страны.