НОВОСТИ

Правительство Вьетнама утверждает задачи по стабильности и росту

Премьер-министр подтвердил, что главная цель — обеспечение макроэкономической стабильности, контроль инфляции, рост на уровне 8,3–8,5% в 2025 году, быстрое, но устойчивое развитие, повышение качества жизни граждан.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл совещание с министерствами и ведомствами для обсуждения мер макроэкономического регулирования и реагирования на вызовы в регионе и мире. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 12 сентября Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл заседание Постоянного правительства с участием ряда министерств и ведомств, посвящённое конкретизации резолюции августовского заседания 2025 года и обсуждению гибких мер реагирования на ситуацию в мировой и региональной экономике.

В заседании приняли участие постоянный заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, министр финансов Нгуен Ван Тханг, председатель Государственного банка Нгуен Тхи Хонг, а также руководители министерств и ведомств.

Участники отметили, что экономика Вьетнама имеет высокую степень открытости и подвержена значительным внешним воздействиям, что требует своевременных и адекватных мер управления. В условиях, когда трудностей больше, чем благоприятных факторов, под руководством Партии и Генерального секретаря То Лама экономика в целом сохраняет стабильность, инфляция контролируется, рост поддерживается, обеспечиваются основные макроэкономические балансы — бюджет, экспорт и импорт, продовольствие, энергия, трудовые ресурсы, — а государственный долг остаётся в допустимых пределах. Уровень жизни населения продолжает улучшаться, социальная защита сохраняется.

Премьер-министр подтвердил, что главная цель — обеспечение макроэкономической стабильности, контроль инфляции, рост на уровне 8,3–8,5% в 2025 году, быстрое, но устойчивое развитие, повышение качества жизни граждан. Он подчеркнул, что политика должна быть комплексной, согласованной, с чёткими приоритетами, обеспечивать тесную координацию между министерствами, ведомствами и местными властями.

Премьер-министр потребовал эффективного согласования фискальной и денежно-кредитной политики, использования фискального пространства для поддержки монетарных мер, особого внимания к обменному курсу и процентным ставкам, направлению финансовых потоков в сферу производства и бизнеса. Он поручил развивать согласованно рынки капитала, недвижимости, ценных бумаг, науки и технологий, товаров и внешней торговли, одновременно совершенствуя базы данных и правовую среду. Постановление № 232 о рынке золота и Резолюция № 05 о пилотном внедрении рынка цифровых активов должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

Что касается недвижимости, Премьер-министр потребовал увеличить предложение, активно развивать социальное жильё, завершив строительство 100 000 квартир в этом году. В сфере внешней торговли необходимо стабилизировать традиционные рынки, расширять новые, снижать издержки, реформировать административные процедуры, развивать инфраструктуру и повышать конкурентоспособность продукции. Он подчеркнул необходимость избирательного привлечения ПИИ, сосредоточив внимание на сферах инноваций, цифровой трансформации, зелёной и циркулярной экономики.

Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ное освоение средств государственного инвестирования в 2025 году, устранять препятствия для проектов, контролировать цены, особенно на продукты питания и энергоносители, чтобы стабилизировать жизнь населения. Он потребовал усилить контроль за госслужбой, повысить ответственность, смелость в принятии решений и действиях, особенно на местном уровне. Постоянный заместитель премьер-министра и члены правительства продолжат работу с местными органами власти, способствуя социально-экономическому развитию, бесперебойному функционированию администрации и эффективному освоению инвестиций.

Подводя итог, Премьер-министр подчеркнул необходимость твёрдого следования целям, активного прогнозирования рисков, гибкого реагирования, мобилизации всех ресурсов — внутренних и внешних, государственных и частных, центральных и местных, — раскрытия творческого потенциала, самостоятельности и самодостаточности для создания новых двигателей роста и обеспечения устойчивого развития страны.

ИЖВ/ВИА

