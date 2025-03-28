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Правительство Вьетнама утвердило программу сокращения и упрощения административных процедур, связанных с производственной и бизнес-деятельностью
Целью Программы является продолжение результатов, достигнутых Резолюцией Правительства № 68/NQ-CP от 12 мая 2020 года об утверждении программы сокращения и упрощения нормативных актов, касающихся ведения бизнеса на период 2020–2025 годы. Программа продолжит сосредоточение усилий на пересмотре, сокращении и упрощении административных процедур и условий для инвестирования и ведения бизнеса с достижением следующих конкретных целей: 2025 год: Сократить и упростить административные процедуры, связанные с производственной и бизнес-деятельностью, с обеспечением отмены как минимум 30% ненужных условий для инвестиций и бизнеса. Сократить как минимум на 30% время, необходимое для решения административных процедур, и снизить на 30% расходы на соблюдение административных требований.
Все административные процедуры, связанные с бизнесом, должны быть полностью доступны онлайн — без перебоев, эффективно, прозрачно и с минимальным использованием бумажных документов. Они должны быть доступными независимо от административных границ между провинциями.
Также будет завершена реализация 100% мер по делегированию полномочий на решение административных процедур, утвержденных в Решении № 1015/QĐ-TTg от 30 августа 2022 года премьер-министром.
100% внутренних административных процедур между государственными органами и внутри каждого госучреждения будут пересмотрены, сокращены, упрощены по времени и затратам на выполнение, а также изменены и усовершенствованы с учетом оптимизации и реорганизации структуры государственного аппарата, при этом будет обеспечена их эффективность и бесперебойность.
2025 год: Сократить и упростить 100% ненужных, противоречивых, дублирующих или неопределенных условий для инвестиций и бизнеса. Отменить 100% условий для инвестиций и бизнеса в отраслях и профессиях, не включенных в список регулируемых в рамках Закона об инвестициях.
Сократить на 50% время решения административных процедур и на 50% расходы на соблюдение административных требований по сравнению с 2024 годом. Все обязательные административные процедуры, указанные в технических стандартах и нормативных актах, должны быть опубликованы, пересмотрены, сокращены и упрощены. 100% отчетности бизнесов должны выполняться в электронном виде.
100% внутренних административных процедур в каждом государственном органе должны будут осуществляться в рамках внутреннего управления через электронную платформу. 100% информации, документов и материалов, связанных с административными процедурами, будут подаваться только один раз в государственные органы, и 100% процедур, которые могут быть выполнены онлайн, будут доступны в полном объеме.