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НОВОСТИ

Правительство Вьетнама поддерживает Турцию и Сирию в преодолении последствий землетрясения

Вьетнам предоставит экстренную помощь в размере 100.000 долларов США каждой стране для ликвидации последствий землетрясения 6 февраля
 Аварийно-спасательные силы ВНА начали поиск и оказание помощи пострадавшим от землетрясения в провинции Хатай, Турция. Фото: Ван Хиеу/ВИА  
14 февраля 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь направил письмо президентам Турции и Сирии, в котором сообщил, что Вьетнам предоставит экстренную помощь в размере 100.000 долларов США каждой стране для ликвидации последствий землетрясения 6 февраля, и поручит министерствам и ведомствам продолжать принимать необходимые меры поддержки в ближайшее время.

Ранее, 9 и 12 февраля, рабочие группы в составе более 100 офицеров и солдат армии и милиции Вьетнама были отправлены в Турцию для участия в спасательной работе в пострадавших от землетрясения районах. Посольство Вьетнама в Турции и посольство Вьетнама в Иране по совместительству в Сирии внимательно следят за ситуацией, активно реализуя множество практических мероприятий, таких как направление должностных лиц на места происшествия, собирать средства, предоставить необходимые предметы первой необходимости и активно поддерживать пострадавших от землетрясения в соответствии с возможностями и реальной ситуацией.

ВИА/ИЖВ

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